Tracteurs interdits sur la N25: la FWA introduit un recours devant le Conseil d’Etat

La FWA (fédération wallonne de l’agriculture) a annoncé dans un communiqué qu’elle introduisait un recours devant le Conseil d’Etat concernant l’interdiction des tracteurs sur la RN 25. Le 26 juillet dernier, un arrêté du ministre wallon de l’Agriculture Carlo di Antonio (cdH) portait sur la police de la circulation routière, et interdisait de fait la circulation des véhicules lents (dont les tracteurs) sur la RN25, entre Louvain et Nivelles, à partir de janvier 2020. Le ministre estimait que les tracteurs pouvaient représenter un danger sur cet axe routier dont la limitation de vitesse pouvait monter jusqu’à 120 km/h.

Plusieurs actions de protestation avaient eu lieu le 12 août : les agriculteurs wallons avaient bloqué sept entrées de la RN25. "Une belle mobilisation", qui s’était déroulé dans le calme, selon Marianne Streel, la présidente de la FWA : "Nous avons eu l’occasion de discuter avec des automobilistes en distribuant des tracts, et beaucoup nous ont dit que nous avions raison." Ce 16 août était la date limite de l’ultimatum lancé par la fédération au ministre pour retirer son arrêté : la FWA a donc introduit un recours, afin de "défendre aux mieux les intérêts du monde agricole" en faisant suspendre les effets de cet arrêté. "Nous regrettons donc qu’un ministre sortant dont les prérogatives sont en principe limitées et encadrées soit passé outre toute concertation et dialogue constructif avec les principaux interlocuteurs concernés", déplore le communiqué. Selon la FWA, Carlo Di Antonio "demeure sourd aux préoccupations du monde agricole."