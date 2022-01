Tracing, tests, quarantaine dans l'enseignement et à la maison : toutes les précisions (infographies)

Plus

Quelles règles sont actuellement d’application dans les écoles pour gérer l’épidémie de coronavirus à l’heure du variant Omicron. Ces mesures ont déjà été abordées, mais on va tenter d’y voir plus clair en partant d’un document récemment publié par l’ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance).

Le statut vaccinal, les tests, la quarantaine et l’isolement

L’ONE rappelle tout d’abord les statuts en matière de vaccination : Les personnes entièrement vaccinées sont celles de plus de 18 ans ayant reçu une dose "booster" ou dont la dernière dose du vaccin a été administrée il n’y a pas plus de 5 mois ou enfin si elle dispose d’un certificat de rétablissement depuis pas plus de 5 mois. Concernant les 12-17 ans, ils sont considérés comme entièrement vaccinés s’ils ont reçu leur vaccination de base et cela peu importe la date. Les personnes partiellement vaccinées sont celles qui ont reçu la dernière dose de vaccin il y a plus de 5 mois et n’ont pas reçu la dose de rappel. Les personnes non-vaccinées sont toutes les autres y compris celles qui n’ont reçu qu’une dose de vaccin sur les deux nécessaires. Pour les enfants (en maternelle et en primaire) ils doivent suivre les mêmes règles en matière de quarantaine et d’isolement que le parent le moins vacciné du foyer. Sauf s’il a été testé PCR positif au coronavirus il y a moins de 5 mois. Rappelons également que les règles en matière de test, de quarantaine et d’isolement ont aussi changé récemment : Si vous êtes considéré comme contact à haut risque et que vous n’avez pas de symptômes (asymptomatique) vous ne devez plus vous rendre dans un centre de testing (PCR), les autotests sont suffisants.

Par contre si vous développez des symptômes vous devrez vous rendre dans un centre pour un test PCR. Toutes les explications concernant les règles actuelles (pour tout le monde) en matière de test, de quarantaine et d’isolement sont détaillées dans l’article ci-dessous : ►►► À lire aussi : Variant Omicron en Belgique : testing, quarantaine… quelles sont les nouvelles règles à suivre dès le 10 janvier ? (infographies)

Pour le maternel et le primaire

Moins de 4 cas Depuis le 10 janvier une classe n’est fermée que si 4 cas positifs ou plus sont confirmés (ou 25% de la classe). Cela veut dire qu’en cas d’exposition à l’école ou à l’accueil extrascolaire, s’il y a moins de 4 cas (y compris l’enseignant ou tout autre personnel encadrant) sur une période de 7 jours, tout le groupe est considéré à faible risque. L’ONE rappelle que toute personne considérée à faible risque doit toujours être testée en cas de symptômes possibles du Covid-19. Plus de 4 cas (Emergency brake) Au-delà de 4 cas (y compris l’enseignant ou tout autre personnel encadrant), le groupe ou la classe sera fermé pour une période de 5 jours, sans exception et donc y compris pour les adultes et enfants ayant été testé positif au Covid-19 il y a moins de 5 mois. Les membres de la classe ou du groupe devront se rendre dans un centre pour un test si celui-ci développe des symptômes possibles du Covid-19. Mesures de prévention Lors du retour en classe, il s’agit de mettre l’accent sur les gestes barrières et les mesures de prévention pendant 5 jours supplémentaires. Parmi les mesures (souvent déjà d’application) : le port du masque, la ventilation, éviter de mélanger les groupes, la surveillance des symptômes, ne pas fréquenter des personnes vulnérables et une recommandation de ne pas participer à des activités récréatives. Ces mesures de prévention sont aussi recommandées pendant 10 jours dès qu’un cas de Covid-19 est confirmé dans une classe. Les règles sont identiques (contact à faible risque, etc.) dans l’enseignement spécialisé et cela même si le port du masque et la distanciation ne sont pas toujours possibles.

Le secondaire et le supérieur non universitaire

Dans le cas d’un contact à haut risque (plus de 15 minutes à moins 1,5 m) les règles pour les élèves dans le secondaire et le supérieur non universitaire, sont les mêmes que pour la population en général : A savoir, pour un élève vacciné , il n’y a pas de quarantaine, mais celui-ci devra appliquer strictement les mesures préventives pendant 10 jours après le contact.

, il n’y a pas de quarantaine, mais celui-ci devra appliquer strictement les mesures préventives pendant 10 jours après le contact. Quant aux élèves non vaccinés , ils devront se placer en quarantaine pendant 10 jours. Et comme pour les adultes, après le 7e jour, la quarantaine peut être levée à condition d’effectuer des autotests négatifs quotidiens jusqu’au 10e jour après le contact à haut risque. Idem pour les mesures de prévention à appliquer strictement.

, ils devront se placer en quarantaine pendant 10 jours. Et comme pour les adultes, après le 7e jour, Celles et ceux qui ont eu une infection récente , moins de 5 mois, ils ne doivent pas réaliser de test ni de quarantaine. Les élèves et adultes qui présentent des symptômes doivent réaliser un test de dépistage et se placer en quarantaine en attendant le résultat.

Les contacts au sein du foyer

Pour les enfants de moins de 12 ans, l’ONE précise dans son document que : "Au vu du stade précoce de la campagne de vaccination pour enfants, il a été décidé de ne pas tenir compte du statut vaccinal de l’enfant". Les autorités ont décidé que lorsque l’un des membres du foyer est en isolement ou en quarantaine (parce que positif au Covid-19), l’enfant devra suivre les règles en vigueur de l’adulte le moins vacciné. Comme le soulignait le Soir dans son édition de ce jeudi, le statut vaccinal d’un adulte de la famille a donc des conséquences sur l’accès à l’école des enfants : Si tous les adultes du foyer sont entièrement vaccinés, la quarantaine n’est pas obligatoire pour l’enfant, mais un autotest un recommandé après le 10e jour (fin de l’isolement du cas index). Une période de vigilance de 20 jours est également demandée et en cas de symptômes, l’enfant devra réaliser un test avec un professionnel de santé.

Dans le cas où les adultes d’un même foyer ont un statut vaccinal différent, le ou les enfants se réfèrent aux règles applicables à l’adulte le moins vacciné. Autrement dit, si l’un des deux adultes n’est pas vacciné, les enfants doivent respecter une quarantaine de 10 jours avec un autotest recommandé le 10e jour. Une période de vigilance de 20 jours est également demandée. Une règle qui devra être suivie "quelle que soit la personne positive dans le ménage (parent, enfant, frère, sœur, …)", précise le document. Pour les enfants qui ont eu une infection récente, moins de 5 mois, ils ne doivent pas réaliser de test ni de quarantaine. Les enfants de plus de 12 ans, doivent quant à eux respecter les mesures prévues pour la population générale. Autrement dit, cela va dépendre du statut vaccinal ou une d’infection récente, c’est-à-dire moins de 5 moins.

Gestion des cas dans les écoles

Lorsqu’un cas positif au Covid-19 est détecté, lui ou son tuteur est contacté par le centre de suivi des contacts afin d’identifier, notamment, les cas à haut risque qui devront, en fonction du statut vaccinal, suivre une quarantaine. Le centre de suivi des contacts, contactera ensuite le Service de Promotion de la Santé à l’école (PSE) de l’établissement scolaire concerné. Les directions d’écoles pourront ensuite prévenir les parents d’un cas positif au sein de la classe afin de mettre en place une surveillance, mais aussi une protection des personnes vulnérables dans l’entourage des enfants. Le document de l’ONE précise que : "lorsqu’une situation de terrain le nécessite, les équipes PSE peuvent prendre les mesures nécessaires sans attendre la notification du call center (notamment lorsque le seuil est atteint pour l’emergency brake)". C’est le PSE qui décidera de la fermeture complète d’une classe dans le fondamental (+ de 4 cas positifs).