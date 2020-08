Tracing : "Des laboratoires à la traîne dans l'envoi des résultats à Bruxelles"

Tous les indicateurs de l’épidémie sont en baisse aujourd’hui : contaminations, hospitalisations et décès. Encourageant, à une semaine de la rentrée, mais il reste beaucoup à faire… Nouvelle plateforme nationale de testing ou application de tracing, où en est-on ? Karine Moykens, responsable de la taskforce interfédérale testing-tracing a fait le point sur le plateau de CQFD.

Bientôt 90.000 tests par jour ?

Parallèlement au dispositif actuel qui permet jusqu’à 30.000 tests journaliers (20.000 en moyenne), une nouvelle plateforme nationale de testing doit être mise en place le 1er octobre. Elle devra réaliser 40.000 tests PCR par jour. Objectif : atteindre les 90.000 tests quotidiens à l’automne.

Ce ne sont pas tant les capacités en tests qu’en réactifs ou personnel qui risquent de poser problème à terme, explique Karine Moykens : "Actuellement, on n’a pas de problème. Mais à l’avenir, les réactifs pourraient devenir un souci. On y travaille actuellement […] La pression sur le marché mondial est restée. Cela dit, on a acheté pas mal de réactifs et on est toujours en train d’en acheter. On ne devrait donc pas avoir le même problème que lors de la première vague".

A toutes ces entreprises qui cherchent un nouvel avenir, cherchez-le dans les réactifs !

La responsable de la taskforce interfédérale testing-tracing encourage la Belgique à développer son propre marché : "À toutes ces entreprises qui cherchent du travail ou un nouvel avenir, cherchez là. Aussi bien pour les réactifs que le matériel de protection comme les masques, on en aura encore besoin dans le futur !".

Karine Moykens indique que les besoins se situeront en fait entre 70.000 et 90.000 tests par jour. "Dans le pic d’une épidémie de grippe, on arrive à 70.000. Et je crois que le port du masque va éviter un pic similaire dans le virus de la grippe, ce qui va nous aider aussi", explique-t-elle.

4 types de délais dans le tracing

On estime que seule une personne sur deux revenant d’une zone étrangère classée rouge se fait tester. Un parcours du combattant pour certains vacanciers disposant pourtant d’un code pour se faire tester rapidement… Autre embûche : le temps d’attente pour recevoir les résultats.

"Quand on parle de traçage, il y a 4 délais, explique Karine Moykens, "tout d’abord entre le prélèvement et l’arrivée au labo, ensuite entre le résultat obtenu et son envoi à Sciensano, entre Sciensano et le centre de contact, et enfin entre le centre de contact et le coup de fil. Quand on parle de traçage, c’est la dernière partie. On y a beaucoup travaillé et je suis fière de pouvoir vous dire qu’on peut aujourd’hui joindre 96% de patients index et 100% de contacts à haut risque dans les deux jours", se félicite-t-elle.

Les laboratoires bruxellois à la traîne

On est aussi en train de travailler sur les étapes précédentes, poursuit Karine Moykens, parlant de "délais parfois inacceptables" entre l’obtention et l’envoi des résultats par les laboratoires, avec des différences marquées entre les régions : "pour toute la Belgique, 62% des résultats sont envoyés dans un délai de une heure, à Bruxelles, ça n’est que 23% de résultats, envoyés dans un délai de 4 heures".

Les laboratoires ont été sommés fin juillet d’envoyer leurs résultats dans un délai d’une heure, explique encore la responsable de la taskforce interfédérale testing-tracing qui pointe différentes difficultés dans ce tracing : "les laboratoires des hôpitaux oublient parfois de nous envoyer les numéros INSS, on ne peut donc pas tracer la personne infectée dans ce cas. Les laboratoires privés sont eux plus problématiques en termes de délais", observe-t-elle en assurant que tout est actuellement fait pour y remédier.

