Traçage, tracing : "Il faut changer ce nom, c'est absurde"

La semaine dernière, les autorités fédérale et fédérées ont passé un "accord de coopération" , pour fixer le cadre légal manquant à une application numérique de tracing [les Régions sont compétentes mais le cadre juridique revient au fédéral, Ndlr]. Or, "un accord de coopération est discuté à huis clos, entre cabinets ministériels", regrette la Ligue des droits humains et d’autres signataires dans une lettre ouverte réclamant un contrôle démocratique plus large du parlement sur cet enjeu .

Alain Maron explique les débordements de ce week-end par "un message plus compliqué à faire entendre": "D’une part, la circulation du virus est très faible, avec quelques dizaines de nouveaux cas par semaine à Bruxelles, mais c’est faible grâce aux mesures. Si on baisse les bras et qu’on autorise des rassemblements de masse, on pourrait à nouveau perdre du terrain face au virus, comme en Allemagne . A la fois la situation va mieux, mais on ne peut pas baisser complètement la garde, sinon le risque devient trop important de se retrouver tous confinés", expose le ministre.

Le ministre bruxellois rappelle le scénario du pire : "c’est d’avoir une personne contaminée dans un rassemblement comme ceux de ce week-end, et qui en contamine 10, 20 ou 30, parce qu’elle partage son verre par exemple et parce qu’aucune mesure de protection n’est plus respectée. Alors oui, ça fait peur. Mais même si ces images interrogent, pour l’essentiel les mesures sont respectées : dans l’horeca, les contacts quotidiens, le fait que beaucoup de personnes soient encore en télétravail, etc."

Cabinet d’avocats indépendants

Le ministre bruxellois de la Santé précise en outre que "dans le cadre des discussions sur cet accord de coopération, un cabinet d’avocats indépendants a été engagé par le fédéral et avec l’accord des entités fédérées. Et ce cabinet a pour mission de répondre à tous les avis formulés par l’Autorité de Protection des Données et la Ligue des Droits Humains".

Dans ce débat, certains réclament l’anonymisation des données, pour éviter leur utilisation ultérieure à d’autres fins. Pourquoi ne pas privilégier un numéro aléatoire, comme dans d’autres pays, en place du numéro national ?

Forcément et intrinsèquement, il y a atteinte à la vie privée

Pour Alain Maron, "utiliser le numéro national n’est pas problématique pour autant que les autres balises soient respectées : dans la loi, on écrira que les données collectées dans le cadre du suivi de contacts peuvent être utilisées uniquement dans la lutte contre le covid, avec une durée d’effacement des données et l’obligation, dans certains cas, d’anonymiser les données, par exemple si on veut les utiliser dans des bases scientifiques pour voir l’évolution de la maladie", assure le ministre.

"A partir du moment où on crée une base de données avec suivi de contacts, forcément et intrinsèquement, il y a atteinte à la vie privée", reconnaît Alain Maron. "Ce que nous devons faire pour que ce soit efficace et que ça protège la vie privée, c’est mettre des balises et c’est ce qu’on a essayé de faire, au maximum", promet le ministre qui reconnaît "un manque de transparence et un certain flou". C’est, ajoute-t-il, lié au bouclage en quinze jours d’un projet qui aurait en temps normal demandé six mois à un an pour être ficelé.

