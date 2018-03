Tout savoir sur l'AFSCA: depuis quand, comment, pourquoi, payée par qui,...?

Des réformes auront lieu au sein de l'Agence Fédérale de Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) afin de mettre fin à certains "déficits" en matière de contrôle et de transmission de l'information, a annoncé lundi le ministre de l'Agriculture, Denis Ducarme, en commission de l'Agriculture de la Chambre, au cours d'un débat consacré au scandale Veviba.

Mais c'est quoi, l'AFSCA au final? Comment l'agence est-elle financée? Eclairage en X questions-réponses:

Pourquoi a été créée l'AFSCA?

L'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire a été mise sur pied après la crise de la dioxine (contamination à la dioxine d'aliments pour animaux d'élevage en 1999), dans le but de renforcer les contrôles en regroupant, notamment, les différents départements ministériels concernés. Sa mission principale est "de veiller à la sécurité de la chaîne alimentaire et à la qualité de nos aliments afin de protéger la santé des hommes, des animaux et des plantes".

Quelles sont les missions de l'AFSCA?

Dans le cadre de la mission principale décrite ci-dessus, l'AFSCA intègre tous les services de contrôle compétents pour l’ensemble de la chaîne alimentaire. Elle est non seulement compétente pour le contrôle des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des matières fertilisantes et des produits phytopharmaceutiques mais elle se charge également des mesures de prévention et de lutte sanitaires (maladies animales) et phytosanitaires (secteur végétal). Elle veille également à la communication sur toutes les matières qui la concernent, en particulier l’information fournie aux consommateurs.

Enfin, des contrôles lui sont également délégués:

• les contrôles de l’interdiction de fumer,

• les contrôles de qualité à l’importation et à l’exportation,

• les contrôles du bien-être des animaux de rente.



Comment est financée l'AFSCA?

Le budget total de l'AFSCA était de 161 millions en 2017, en baisse d'environ 10% sur 3 ans. La principale source est la dotation fédérale, mais celle-ci a baissé de près de 20% sur ces mêmes 3 années, et a donc dû être compensée par une part plus importante des autres recettes, qui proviennent essentiellement des missions rétribuées à l'AFSCA que ce soit en matière de contrôles, d'amendes, d'expertises, etc.