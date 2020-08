Tout comprendre à l'affaire Chovanec: le fil des événements, les dates et les personnages-clés

Pour y voir plus clair dans ce dossier, retraçons le fil des événements, les dates et les personnages-clés, à travers cette ligne du temps interactive.

Deux ans et demi après les faits, bon nombre de questions se posent. Qui savait? Y a-t-il eu une défaillance dans la communication entre les services? Quelqu'un a-t-il cherché à étouffer l'affaire? La police a-t-elle agi correctement? Où en est l'enquête judiciaire? Y a-t-il une faute politique?

Au fil des jours, les zones d'ombre se lèvent sur l'affaire Chovanec, du nom de ce Slovaque de 38 ans, arrêté à l'aéroport de Charleroi le 24 février 2018, emmené en cellule, maitrisé par des policiers lors d'une intervention dont les images de vidéosurveillance soulèvent l'émoi . Réanimé et transféré à l'hôpital Marie Curie de Charleroi, Jozef Chovanec y décèdera quelques jours plus tard.

24 février 2018

Jozef Chovanec, un Slovaque de 38 ans, se trouve à l'aéroport de Charleroi. Il embarque dans un avion pour rentrer à Bratislava où l'attendent son épouse Henrieta et sa fille Lucia. Suite à un comportement jugé agressif envers une hôtesse de l'air, Jozef Chovanec est débarqué sur le tarmac de l'aéroport. La police fédérale aéroportuaire le maitrise et l'emmène en cellule.

25 février 2018

A 4h20, sur base des images de vidéosurveillance, on aperçoit Jozef Chovanec frapper, violemment et à plusieurs reprises, sa tête contre le mur de sa cellule, pendant une dizaine de minutes, jusqu'à en saigner.

Vers 4h31, six policiers entrent dans sa cellule pour le maitriser. Ses mains sont menottées et ses jambes attachées. Il est enroulé dans une couverture. Un policier appuie sur sa poitrine avec ses genoux pendant 16 minutes. Une policière fait un salut nazi.

A 5h04, le SMUR arrive et un sédatif est administré à Jozef Chovanec. Les policiers se rendent compte que son cœur ne bat plus. Jozef Chovanec est réanimé et emmené à l'hôpital Marie Curie de Charleroi.