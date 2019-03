Tous trilingues en 2040, les Bruxellois ?

Imaginez, dans une même école, un cours de maths en anglais, un cours de géo en néerlandais, un cours d’histoire en français. Créer une école trilingue à Bruxelles, c’est la proposition ambitieuse formulée cette semaine par l’ULB et la VUB.

Les deux universités bruxelloises, l’une francophone, l’autre néerlandophone, se disent prêtes à ouvrir un établissement de ce type dans l’enseignement secondaire. Ses deux recteurs font un appel du pied au monde politique, qui se montre en majorité très réceptif, comme le monde économique d’ailleurs.

Mais ce modèle est-il vraiment la panacée dans une ville cosmopolite comme Bruxelles ? Quelles sont ses vertus pédagogiques ? Faut-il multiplier les écoles multilingues ? Finalement, n’y a-t-il pas un risque de nuire à la maitrise de la langue maternelle et à la formation des identités ? Ces questions sont au centre du débat.

Au-delà de ces interrogations d’ordre philosophique, surgissent d’autres questions nettement plus prosaïques. En Belgique, et singulièrement à Bruxelles, tout ce qui touche à l’emploi des langes est délicat et symbolique. Actuellement, une école bruxelloise est soit francophone, soit néerlandophone : le bilinguisme est interdit par la loi.

Alors, comment surmonter les obstacles juridiques ? Y’a-t-il une majorité politique qui se dégage ? Débats Première 100% Bruxelles organise ce vendredi un débat autour de toutes ces questions avec Dirk Jacobs (Professeur à l’ULB), Véronique van Merris (directrice de l’école Pistache), Rudi Vervoort (Ministre-Président PS) et Cieltje Van Achter (députée bruxelloise N-VA)