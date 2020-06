Tous à l'eau (de baignade) !

Alors que les beaux jours reviennent, que les vacances sont à portée de main, vous aurez peut-être envie de vous baigner sans nécessairement devoir aller jusqu’à la côte. Ça tombe bien : depuis quelques années la qualité des eaux de baignade s’améliore en Wallonie.

Une belle progression

L’amélioration est constante. Les eaux de baignade surveillées et saines sont de plus en plus nombreuses. Pour faire trempette, sans risque, la Wallonie a désigné officiellement 33 zones qu’elle contrôle deux fois par mois durant la bonne saison. Il y a 10 ans, seuls 9 pouvaient se vanter d’une eau d’excellente qualité. Aujourd’hui, elles sont 19. Et pour 10 autres lieux, la qualité est jugée bonne.

Les nouveautés

Toutes ces zones ne seront pas ouvertes. Cinq sites dont la qualité d'eau est exemplaire sont en travaux. C’est le cas du Grand Large à Nimy, du Lac de Féronval à Froidchapelle, du Lac du Ry Jaune à Cerfontaine, de la Vallée du Rabais à Virton et des Étangs de Recht à Saint-Vith. Mais 4 zones redevenues fréquentables sont rouvertes : sur l’Ourthe à Hotton, sur la Lesse à Houyet et Pont-à-Lesse et sur la Semois à Bouillon.

Pourquoi c’est mieux

Cette amélioration est due, bien sûr, au travail d’assainissement réalisé par de plus en plus de stations d’épuration. Elle est aussi le résultat – moins maîtrisable – de la météo. En effet, il arrive souvent qu’une eau de baignade soit soudain polluée, après un orage qui ravine les terres longeant un cours d’eau ou un lac. Heureusement, ce n’a pas été le cas ces derniers temps.

Covid-19 free

Un mot encore pour ceux qui craindraient la présence de Covid-19. Les risques liés au virus dans les eaux sont, assure une étude, tout à fait négligeables. Vous pouvez donc aller vous rafraîchir en eau libre cet été dans au moins 24 endroits sans l’ombre d’un souci.