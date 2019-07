Tour de France: véritable institution, la caravane est un spectacle total

Le Tour de France, c’est d’abord un grand spectacle. Un spectacle qui commence deux heures avant le passage des coureurs, avec la caravane publicitaire. Et cette année, elle s’est rassemblée sur le site du Heysel avant de démarrer vers la Grand-Place d’où est donné le départ de la course.

Une Grand-Place noire de monde où la caravane a été accueillie très chaleureusement par un public exubérant. Il faut dire que le show est à la hauteur de l’événement. Et il en sera ainsi tout au long de la course. Le spectacle est aussi le long de la route. Des familles entières, parfois installées depuis la veille dans des mobile-homes ou des caravanes ou des passionnés venus en grande tenue aux couleurs de leur équipe favorite et évidemment à vélo.

160 véhicules représentants plus de 30 marques

Pour cette édition 2019, la caravane ne compte pas moins de 160 véhicules représentant plus de 30 marques différentes. 600 personnes, parmi lesquelles nombre de charmantes hôtesses, en font partie et vont suivre le même parcours que le peloton tout au long des 3480 km du Tour. Un spectacle haut en couleur avec des véhicules transformés pour la circonstance, avec des formes parfois étranges : des chars en forme de saucisson ou de maison roulante. Des voitures et des camions bariolés et décorés aux couleurs des marques qui s’étirent en un cortège long de 11 km. Une véritable institution.

Une pluie de cadeaux

Et le son est à la mesure du spectacle, avec des DJ embarqués et des musiciens qui jouent des airs populaires comme au temps de la célèbre Yvette Horner et son tout aussi célèbre accordéon.

Et beaucoup de spectateurs massés le long de la route, parfois sur 10 ou 12 m de profondeur, ne viennent que pour la caravane. Car qui dit caravane publicitaire dit cadeaux. Et ils pleuvent littéralement sur le public. A la fin du Tour, des millions de cadeaux, surtout des gadgets, auront été distribués.