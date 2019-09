Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de gouvernement flamand? Qu'est-ce qui bloque?

La Flandre l’attendait pour aujourd’hui et finalement c’est encore raté !

Le nouveau gouvernement flamand n’est toujours pas sur les rails alors que l’on annonçait son arrivée imminente, quatre mois après les élections.

Il n’y a pas de fâcheries entre les partenaires N-VA, CD & V et Open VLD, mais ce n’est pas pour tout de suite.

Les négociations se poursuivent. Des groupes de travail se réunissent dès ce samedi matin. On verra ensuite si le formateur, le N-VA Jan Jambon, réunit tout le monde autour d’une même table pour cette fois en finir. Des congrès de parti étaient prévus ce dimanche afin d’entériner l’accord. Tout cela est reporté d’au moins 24 heures.

Il se dit donc que la traditionnelle "Déclaration de Septembre" au travers laquelle le ministre-président présente au Parlement flamand l’action de son gouvernement pour l’année à venir n’aura pas lieu en… septembre !

Déficit

Des calculs complémentaires doivent être réalisés. La Flandre fait face à un déficit de 600 millions et la date du retour à l’équilibre fait débat.

La nouvelle majorité s’est mise d’accord sur des investissements qu’il faudra compenser. Des baisses de droits de succession ou d’enregistrement sont ainsi prévues. L’investissement dans les pistes cyclables doublerait. L’intégration des étrangers sera durcie avec des sanctions financières si on ne maîtrise pas suffisamment le néerlandais, des cours payants. On laisserait le choix aux bourgmestres entre une écharpe de fonction aux couleurs belges ou aux couleurs flamandes.

Les rares chômeurs flamands pourraient être contraints à des travaux d’intérêt général.

C’est ce qui filtre. Mais tout cela ne vaudra qu’en cas d’accord global. Patience donc.