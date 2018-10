Tirette cassée à Bruxelles-Ville

Erreur humaine ou informatique, l’obligation de faire alterner hommes et femmes sur une liste électorale n’est pas respectée pour une liste à Bruxelles.

Contrairement à la Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, le principe de la "tirette" est valable pour toute la liste des candidats à une élections, et non aux seuls premières places.

Or, sur la liste Ecolo de Bruxelles, deux femmes se succèdent aux 26e et 27e places: Hanane Kraï et Marion Klein. Ce qui pourrait être illégal.

Une source Ecolo nous assure, documents à l'appui, que lors du dépôt de la liste, l’ordre était correct, mais que le bureau principal a interverti les candidats 27 et 28. L'erreur ne provient donc pas d'Ecolo.

Quelles conséquences?

Si une personne s’estime lésée et dépose une plainte, le vote pourrait être attaqué. Dans le cas contraire, les résultats seraient validés.