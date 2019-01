Tintin au Congo recolorisé sort en version numérique pour cause de polémique

Tintin au Congo comme vous ne l'avez jamais lu! Pour ses 90 ans, le célèbre reporter s'offre une colorisation de la version originale de cette aventure. Ceux qui ont déjà lu Tintin au Congo ont plus que probablement tenu dans leurs mains une version rééditée. A partir de 1942 et la refonte des albums en un format de 62 pages, Hergé entreprend la mise en couleur systématique de toutes ses histoires. Mais jusqu'alors, le célèbre journaliste parcourait un monde en noir et blanc. Parfois aussi en bleu très clair, mais uniquement avant le passage chez l'imprimeur qui se chargeait ensuite de tramer (quadriller) la zone pour lui donner du relief.

Sur les planches originales de 1930-1931, le bleu est un signal envoyé à l'imprimeur. Les premiers lecteurs, eux, découvrent Tintin au Congo uniquement en noir et blanc. - © Hergé - Moulinsart

Pour cette édition anniversaire, les éditions Moulinsart sont reparties des planches dessinées en noir et blanc par Hergé en 1930 et 1931. Elles étaient destinées au supplément pour enfants du quotidien Le vingtième siècle, à Bruxelles. Un travail de restauration a été entrepris avant de mettre de la couleur. On est loin des tons tranchés choisis par Hergé et ses coloristes. Ici, c'est l'ocre jaune qui domine. Et ça sent bon la chaleur et la savane. Faites vous votre opinion vous-même en découvrant la planche 47 de cet album remasterisé.

Une planche de Tintin au Congo dans sa version recolorisée (2019). - © Hergé - Moulinsart

Et maintenant, voyons la même séquence tirée de la version traditionnelle de Tintin au Congo, celle rééditée par Hergé en 1946. On le voit, il n'y a pas que la palette qui change. Le trait a évolué. La silhouette des personnage s'est affinée. Le texte est modifié. Et certains enchaînements ont été repensés. Il faut dire qu'il fallait passer de 110 planches à 62 pages pour les albums standardisés. Cela ne s'est pas fait sans ajustements.

La même séquence dans l'édition traditionnelle de Tintin au Congo (sortie en 1946). - © Hergé - Moulinsart

Deux ans après la colorisation de "Tintin au Pays des Soviets", cette réédition de "Tintin au Congo" ne sera pas imprimée dans l'immédiat. Si vous voulez lire sans attendre cette version, il faudra vous contenter du format numérique. "Les planètes ne se sont pas tout à fait alignées" pour une sortie ce 10 janvier, "mais on espère que cela aura lieu prochainement", explique Yves Février, directeur du numérique à Moulinsart. Chez Casterman, l'éditeur des albums Tintin, le directeur éditorial, Benoît Mouchart, confirme qu'une telle sortie n'est pas au programme cette année. Pas pour des raisons commerciales car "Tintin au Pays des Soviets" a été écoulé à 300.000 exemplaires depuis sa sortie remastérisée en janvier 2017, un chiffre exceptionnel pour cet album qui n'était pas une nouveauté, souligne-t-il. Tintin au Congo reste un sujet sensible Selon Benoît Mouchart, le choix de Casterman de ne pas programmer immédiatement la sortie de "Tintin au Congo" en version recolorisée est lié à différents facteurs. Sans entrer dans les détails, il a reconnu qu'une divergence existait entre Moulinsart, la société gérant les droits de l'œuvre d'Hergé, et Casterman. L'éditeur est "plutôt favorable à ce que cette aventure, remasterisée ou non, soit précédée d'un avertissement", expliquant notamment le contexte dans lequel a été rédigée l'œuvre et confrontant celle-ci à la réalité. "Un point de vue qui n'est pas partagé par l'ayant-droit" d'Hergé, précise-t-il. Un tel encart serait par contre salué par la communauté congolaise. "On a passé des années, sans financement, à déconstruire" les préjugés véhiculés dans cette bande dessinée. Et aujourd'hui on ressort cet album tel quel et sans le recul nécessaire, a pointé un Congolais à l'adresse des responsables de Moulinsart, jeudi à Bruxelles. Un album tous les deux ans Nick Rodwell, administrateur délégué de Moulinsart, a l'intention de sortir une version recolorisée tous les deux ans des neuf albums qui, en édition originale, étaient d'abord sortis en noir et blanc. Moulinsart espère ainsi une réédition de "Tintin en Amérique" à l'automne 2020, ce qui coïnciderait avec les élections américaines.