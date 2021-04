Tinne Van der Straeten : "La Belgique va être le premier pays à avoir une île énergétique en Mer du Nord"

5.9 milliards : c’est le montant dont bénéficiera la Belgique, de la part de l’Union européenne, pour son plan de relance.

La ministre de l’Énergie Tinne Van de Straeten (Groen), était sur le plateau de La Première afin de détailler les mesures qui concernent la transition énergétique.

Un des grands axes de cette politique énergétique belge, c’est l’offshore, soit la production d’énergie en Mer du Nord. "On va construire en mer du Nord une île énergétique multifonctionnelle qui va interconnecter nos éoliennes, mais permettra aussi le stockage et la production d’hydrogène vert. Et on sera le premier pays qui aura une telle île énergétique en mer du Nord" a précisé la ministre, soit avant le Danemark. En termes d’innovation énergétique, l’Europe compte en effet mettre le paquet sur l’hydrogène vert : elle l’a placé comme acteur majeur de sa transition vers la neutralité carbone d’ici 2050.

