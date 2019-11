Thunder Power confirme son arrivée à Charleroi, mais plus tard que prévu

Thunder Power : des voitures chinoises made in Charleroi - JT 13h - 19/10/2018 C'est aujourd'hui que les autorités wallonnes et l'entreprise chinoise Thunder Power signent officiellement l'accord pour la reprise du site de Caterpillar. Ce vendredi après-midi, ce sera officiel : on construira bientôt des voitures électriques à Charleroi.