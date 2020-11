Thomas Dermine, secrétaire d’Etat pour la relance : "On a une opportunité, un espoir de remobiliser l’argent public"

Thomas Dermine, le bras droit de Paul Magnette durant les négociations politiques, a été propulsé au cœur du réacteur de la relance du pays. Nommé secrétaire d’Etat pour coordonner le projet de relance, il est conscient que cette crise sanitaire a affecté de nombreuses familles et beaucoup d’entreprises mais selon lui, il y a une opportunité de remobiliser l’argent public surtout que notre société fait face à plusieurs défis majeurs comme l’environnement, le numérique, la mobilité, la productivité et la solidarité.

"On a une opportunité, un espoir de remobiliser l’argent public. La Commission européenne nous donne des moyens de réinvestir et de reconstruire la Belgique à la sortie du virus. C’est l’objectif de ce plan de relance", explique-t-il ce matin au micro de Matin Première.

L’Europe prévoit plus de 5 milliards d’euros de subventions pour la Belgique

Comme convenu le 20 juillet dernier au terme d’un sommet européen-marathon, les pays de l’UE ont la possibilité de se répartir 337 milliards d’euros de subventions et 385 milliards d’euros de prêts pour favoriser la relance post-coronavirus des économies nationales.

Au cours des deux années à venir, la Belgique pourra bénéficier de 3,4 milliards d’euros de subventions, auxquels pourront s’ajouter 1,75 milliard d’euros les années suivantes.

Chaque pays doit soumettre son propre plan à la Commission européenne, qui vérifiera s’il s’inscrit bien dans les critères et les priorités convenus, notamment les transitions climatiques et numériques.

"Il s’agit d’un processus de travail qui implique les différents cabinets. Qu’est-ce qu’on peut construire demain. Il faut partir des priorités. Il y a des enjeux principaux comme les accords de Paris, il y a également un enjeu sur la mobilité ou encore un enjeu fondamental sur le digital".

Selon le socialiste, il est primordial de réfléchir d’abord aux projets en tant que tel et ensuite à la localisation de celles-ci.

Mais quels sont les projets ?

Le secrétaire d’Etat à la Relance n’a pas voulu en dire trop au micro de Thomas Gadisseux, " il est trop tôt pour parler des projets. Il faut qu’ils soient le plus concret possible et matériel. Ce n’est pas seulement un vœu mais une obligation de la Commission européenne si on veut pouvoir toucher les fonds".

Mais on le sait, la Belgique doit faire face à plusieurs défis majeurs comme l’environnement, le numérique, la mobilité, la productivité et la solidarité. Il précise tout de même que "les investissements devraient toucher les secteurs de la rénovation énergétique des bâtiments, de la mobilité ferroviaire ou encore de l’inclusion du numérique".

Le redémarrage va-t-il être aussi rapide que la chute ?

Il est tout de même important de préciser que la crise que l’on vit actuellement est totalement différente de celle de 2008. A l’époque, la nature de la crise était systémique. Or ici, c’est plutôt conjoncturel, c’est suite à l’arrivée d’un virus très meurtrier. Et bien que la chute du PIB soit bien plus conséquente qu’en 2008, le gouvernement espère un redémarrage "rapide". En effet, le système économique a été mis sous pression à cause du confinement.

"On peut espérer un redémarrage rapide et d’ailleurs, on le voit en Chine qui a déjà la crise derrière eux. L’appareil, s’il n’a pas été trop endommagé, redémarre. Pour l’instant, la meilleure politique de relance, c’est de respecter les mesures sanitaires à court terme pour éviter de prolonger le confinement et protéger l’appareil socio-économique de notre pays", rajoute Thomas Dermine.

On est en retard

Dans les prochaines semaines, le gouvernement fédéral souhaite disposer d’une première version du plan, afin d’en discuter avec la Commission européenne. D’ici la fin de l’année, la clé de répartition intrabelge devra être prête, prévoyant une répartition régionale équitable des projets. La version finale devra être soumise à l’Europe pour avril.

"Écoutez, on est retard. Certains pays européens comme la France ont déjà remis leur plan de relance mais on n’est pas trop tard. On travaille d’arrache pied depuis plusieurs semaines sur la rédaction du plan de relance. On va être en phase pour respecter le timing européen. Il est le même pour tout le monde".

Il a été décidé au conseil de concertation de lundi que l’ensemble des cabinets doivent remonter les projets qui leur semblent pertinents et ensuite, Thomas Dermine et son cabinet cherchent le dénominateur commun.

"C’est la preuve que dans ce pays on est capable de faire des processus communs".

Ce plan de relance est un message d’espoir pour Thomas Dermine. " Aujourd’hui, la crise est passée et le monde est radicalement différent. Ce plan de relance permet une certaine dose d’espoir. Aujourd’hui, non seulement on nous donne de l’argent pour s’en sortir mais on nous impose un timing serré. C’est un message d’espoir en sortie de coronavirus. C’est que le logiciel politique, le logiciel de réflexion sur l’investissement public a changé ", dit-il.

Malgré la crise, Thomas Dermine reste optimiste

Toujours d’après le conseiller d’Etat pour la Relance, les verrous ont sauté pour une bonne raison. "Investir 1 euro permet d’avoir l’effet multiplicateur. On va créer de l’emploi, c’est une valeur ajoutée qui est phénoménale. On emprunte également à des taux marginaux qui sont très faibles et donc si on arrive à diriger nos investissements et se concentrer sur des thématiques où la Belgique peut exceller, il y a un véritable levier sur l’avenir", précise-t-il.

Le socialiste évalue un bel effet multiplicateur de l’investissement, on passerait de 1 milliard à 2 à 4 en fonction des projets.

"L’année 2020 est une année de souffrance mais plus tard, on va se dire que cette année a été une opportunité ou on a changé et réalisé des grands enjeux que ce soit au niveau de l’environnement, du numérique, de la mobilité ou encore de l’investissement du collectif", conclut-il.