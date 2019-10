Thomas Dermine, wallon de l'année 2018, nommé à la tête de l'institut Emile Vandervelde

Thomas Dermine, le pilote du plan Catch pour le développement économique de Charleroi, a été nommé à la tête de l'Institut Emile Vandervelde, le centre d'études du PS, a confirmé le parti, vendredi, à l'issue de son premier bureau sous l'ère Magnette.

A cette occasion, le Bureau a procédé au renouvellement de ses membres. Pour la première fois, il est composé, à part égale, de femmes et d'hommes tandis que près d'un quart de ses membres ont moins de 30 ans, ce qui constituait une priorité pour le nouveau président.

Les membres du bureau ont ensuite procédé à la désignation de Thomas Dermine, 33 ans, à la tête de l'Institut Emile Vandervelde.

Elu Wallon de l'année en 2018, Thomas Dermine est actuellement coordinateur du plan Catch, un programme visant à accélérer le redéploiement économique de Charleroi. A la tête de l'Institut Emile Vandervelde, il succède à Gilles Doutrelepont, désormais directeur de cabinet d'Elio Di Rupo à Namur.

Ingénieur de gestion (Solvay) et de sciences politiques (ULB), Thomas Dermine a également effectué un master en politiques publiques à la Harvard Kennedy School of Government, à Boston. En 2009, il avait déjà reçu le premier prix d'économie politique dans le cadre du Congrès des économistes de langue française, publiant un plan stratégique pour Charleroi dans le courrier du CRISP.



D'abord consultant chez McKinsey Europe, il est devenu entrepreneur en résidence chez l'incubateur d'innovations technologiques Kamet Ventures, avant de rejoindre l'équipe CATCH en septembre 2017 et d'y coordonner la rédaction du plan de redéploiement.

Enfin, la réunion s'est terminée par un hommage à M. Di Rupo, le président sortant du PS, et à Laurette Onkelinx, présidente sortante de la Fédération Bruxelloise.