Thierry Saegeman (Engie-Electrabel): "Il y a l'équivalent de 12 centrales nucléaires qui sont prêtes à aider la Belgique

Thierry Saegeman, patron du nucléaire chez Engie-Electrabel est notre invité ce mercredi matin. L'occasion d'évoquer avec lui, la part de responsabilité d'Electrabel dans le risque de pénurie d'électricité cet hiver ?

Tout comme Tihange 3, Tihange 2 présente des anomalies au niveau des armatures du béton armé, qui ne sont pas positionnées strictement comme sur les plans, ont confirmé mardi soir Engie-Electrabel et l'AFCN.

"Ce n'est pas trop grave. Nous avons en effet trouvé des anomalies dans les armatures en acier et cela a été annoncé depuis août en toute transparence à l'AFCN. Maintenant il s'agit d'inspecter et de réparer. Dans nos analyses nous avons tenu compte de ces travaux et nous maintenons la date de début juin pour son redémarrage."

Concernant les problèmes de béton, il précise : "Aujourd'hui nous avons 4 unités de production où nous avons ce phénomène de dégradation que nous devons traiter correctement. Il ne se produit que dans la partie non nucléaire des unités de production. On parle ici d'un plafond en béton armé de 1,50 mètre d'épaisseur composé de plusieurs couches."

L'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) estime également que la dégradation du béton dans certains réacteurs a été sous-estimée. A qui la faute ? "Le problème n'a pas été sous-estimé et il n'est pas plus grand que ce que l'on sait pour l'instant. Aujourd'hui nous prenons la mesure des choses. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on arrête les unités de production, mais la sécurité nucléaire prime avant tout. C'est un bâtiment qu'on n'utilise jamais, mais comme il doit toujours être disponible, nous allons le réparer."

Un témoin anonyme déclarait pourtant à la RTBF que "cela fait longtemps que Engie-Electrabel connaissait ces problèmes". Et Thierry Saegeman de répondre : "Moi j'ai bien écouté cette personne, et je vous le dis, on a toujours inspecté et toujours réparé nos centrales quand il le fallait."

Centrales trop vieilles ?

"Nous avons un petit passage difficile avec nos centrales, mais ce n'est pas nos installations ou nos turbines qui sont en panne. C'est un bâtiment annexe, qui ne sert jamais, que nous devons réparer suite à un phénomène très spécifique de dégradation de béton. Et quand nous aurons, et seulement quand nous aurons ce feu vert de l'Agence fédérale nous pourrons redémarrer en toute sécurité."

Sur les centrales dont la durée de vie sera prolongée, Engie-Electrabel annonce 1,2 milliards d’investissements. "Les travaux pour la prolongation des centrales sont en cours à Doel. Nous essayons de communiquer au mieux, mais nous sommes face à trois gros chantiers à deux endroits différents en Belgique. Pour le moment des centaines d'ingénieurs, de techniciens et de contractants travaillent sur ces sujets. C'est un vaste projet industriel et comme tout gros projet industriel, les dates de fin peuvent évoluer en cours de projet."

En janvier et février, on ne peut pas importer beaucoup d’électricité

Les auditions au parlement ce mardi ont mis en évidence que le risque de délestage avait été réduit, même s'il n'est pas écarté. "Notre première responsabilité c'est la sécurité nucléaire, notre deuxième responsabilité elle est envers nos clients. A tout moment nous devons leur fournir l'énergie et les services dont ils ont besoin et pour faire cela nous devons pouvoir fabriquer notre propre électricité ou nous fournir sur les marchés de l'électricité ailleurs. Nous avons toujours rempli notre mission et nous continuerons ainsi."

C'est Elia, le gestionnaire de réseau qui devra trouver cette électricité ailleurs, et seulement si elle est disponible : "C'est ce que l'on veut faire avec le pacte énergétique, on veut importer plus. Mais, je l'ai appris hier, en janvier et février on ne peut pas importer beaucoup d’électricité. Car, s'il fait froid en Belgique, généralement, il fait froid en France aussi. Et même si la France a beaucoup de centrales nucléaires qui ne nous appartiennent pas, elles sont de EDF, ils ont besoin de leur électricité. Donc on a de belles autoroutes (les câbles qui passent entre nos deux pays), mais pas de voiture pour passer dessus".

"Nous avons pris nos responsabilités, dès le 21 septembre dernier. Nous avons mobilisé tout notre parc de centrales thermiques classiques en Belgique, mais aussi en Allemagne aux Pays-Bas et en France. Il y a l'équivalent de 12 centrales nucléaires, ce sont des centrales au gaz, hydrauliques, qui sont prêtes pour aider le réseau belge et aider Elia à assurer l’approvisionnement."

Quel impact sur la facture des consommateurs ?

"Les prix de l’électricité augmentent depuis un an, car le prix du gaz augmente, le prix du charbon augmente ou celui du mazout également. Ce n'est pas l'arrêt des centrales qui impacte le prix de l’électricité, c'est n'est qu'un problème temporaire d'offre et de demande, un petit pic qui disparaîtra dès que les centrales seront à nouveau en fonctionnement".