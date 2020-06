Thierry Bodson futur président de la FGTB ?

Pour succéder à Robert Vertenueil poussé vers la sortie puisqu'il n'a pas reçu ce lundi la confiance des Centrales de la FGTB, il en est un en effet dont le nom revient de manière insistante, dans les couloirs et les discussions pour assurer l'intérim, c’est Thierry Bodson.

Né à Liège le 29 décembre 1960 – en pleine grève sur la "Loi unique"-, ayant grandi à Jupille, un père ingénieur chimiste et une mère femme d’ouvrage avec de nombreux parents et proches, mineurs, ouvriers du bâtiment, syndicalistes aussi. Lui-même fut militant pacifiste et antinucléaire, affilié au PS à 18 ans (il fut même conseiller communal 6 ans à Beyne-Heusay). Quelques mois d’études en pharmacie, gradué en comptabilité, il fut ouvrier boucher mais aussi employé à la Générale de banque à 21 ans, avant de pousser la porte de la FGTB Liège-Huy-Waremme : une entrée au service Chômage (1992-1994), adjoint du secrétaire régional (1992-2004), puis secrétaire régional lui-même (2002-2008), une régionale qu’il dynamise notamment par l’accroissement de ses affiliés. Jusqu’au moment où en 2008 il est élu secrétaire général de l’Interrégionale wallonne de la FGTB, succédant à Jean-Claude Vandermeeren.

Au fil des années, il y est devenu une voix qui porte et qui compte. Leader syndicaliste, mais aussi militant anti extrême droite, également attentif au sort des SDF, des sans-papiers, aux jeunes dans l’accès à l’emploi. Partisan du maintien de la Sécurité sociale au niveau fédéral, ardent opposant aux intérêts notionnels pour les entreprises et à toute politique d’austérité, on retiendra aussi ses propos très durs à l’encontre du gouvernement Di Rupo qui met en place la limitation dans le temps des allocations de chômage, c’est lui qui alerte alors sur les milliers de chômeurs qui seront exclus. Quelques années plus tard, il soutiendra son ami, Jean-Pascal Labille, patron de Solidaris, Liégeois comme lui, lorsque celui-ci réclamera le départ d"Elio Di Rupo de la tête du parti socialiste. Plus récemment, courant 2019, ses appels aussi à l'"Union de la gauche" pour gouverner la Wallonie, et puis sa déception face à la conclusion d’un accord de gouvernement avec le MR dans le sud du pays. Un franc-parler donc, une forte personnalité. Pugnace, têtu, on le dit dur en négociations. Régionaliste wallon (proche aussi d’un autre Liégeois, Jean-Claude Marcourt), il avait toujours dit qu’il ne se voyait pas d’avenir au plan national de la FGTB, préférant le poste très enviable de N°2 de l’organisation, mais Premier wallon, fort de près de 600.000 affiliés…