Thierry Bodson (FGTB): "On est déjà en train d'oublier les beaux discours entendus durant la crise"

Le nouveau président de la FGTB, Thierry Bodson, était l'invité de l'émission CQFD, en mode grand entretien ce mardi. Après l'éviction de Robert Vertenueil des suites de sa rencontre médiatique avec le président du MR, Thierry Bodson assurera la présidence du syndicat socialiste ad interim, jusqu'à l'organisation d'élections auxquelles il présentera sa candidature en septembre.

Lorsqu'on a un premier contact avec un président de parti, on ne le fait pas en présence de la presse

"Lorsqu'on est président de la FGTB ou secrétaire général de la FGTB wallonne, nous fonctionnons avec des mandats, qui viennent principalement des six centrales et des régionales. Ces structures ont estimé que cette rencontre était très mal venue, pour de multiples raisons, telles que la confiance ne pouvait plus exister" précise d'emblée Thierry Bodson au sujet de l'éviction de Robert Vertenueil.

Cela ne remet pas en cause, selon le nouveau président de la FGTB, l'ouverture du syndicat au dialogue, "mais lorsqu'on a un premier contact avec un président de parti, on ne le fait pas en présence de la presse, d'autant plus si on aborde des sujets qui ne sont pas une priorité et qu'on sort de son mandat", ajoute-t-il.

Momentum

Il fallait, selon Thierry Bodson, définir préalablement le but du pacte social [qu'ont évoqué conjointement les présidents de la FGTB et du MR, Ndlr] avec les instances syndicales, "sachant que la crise sanitaire nous donne un rapport de force important [vis-à-vis du patronat] pour ne pas repartir sur les mêmes bases que ce qu'on a connu par le passé".

Et d'expliquer: "Le message qui nous revient des militants, c'est "on a raté le coche en 2008, au départ d'une crise financière" [...] La caractéristique de cette crise-ci, c'est qu'elle a touché les gens dans leur chair: beaucoup de gens sont morts, ont été malades, on a pu constater l'importance des mécanismes de sécurité tels que la sécurité sociale, les soins de santé, etc. il y a une sorte de momentum aujourd'hui".