Thierry Bodson (FGTB): "Le message de l'électeur est clair: la gauche a gagné en Wallonie"

La FGTB rêvait, il y a un an, d'une coalition PS-Ecolo-PTB au gouvernement wallon pour 2019... Une réalité qui pourrait prendre forme un peu plus tôt, mais au niveau communal. Alors que PS, MR, cdH perdent tous des plumes, Ecolo a repris du poil de la bête et le PTB grimpe en force, surtout dans les grandes et moyennes villes wallonnes. Reste à voir si le parti travailliste montera au pouvoir, son programme étant jugé irréaliste pour les autres partis.

"Le centre de gravité wallon a bougé, le curseur est clairement à gauche" déclare Thierry Bodson, secrétaire général de la FGTB, sur les ondes de La Première. Et de fait, en adaptant les résultats des provinciales à un niveau régional, la bipartite MR-cdH tombe, l'ancienne coalition PS - cdH n'est plus viable non plus, alors qu'une tripartite PS-Ecolo-PTB obtient tout juste la majorité. "Nous avons la capacité au niveau wallon d’une part, et dans les grandes villes wallonnes d’autre part, d’avoir des coalitions PS – PTB – Ecolo. Si on a lancé cet appel, c’est parce que nous pensons que ce sont les seules coalitions qui peuvent entamer un virage à 180° par rapport à toutes les politiques que l’on connaît depuis quatre ans, martèle Thierry Bodson. Si les gens ont voté comme ça en Wallonie, c'est qu'ils sont au bout du rouleau."

Pour l'instant, dans les villes où le PTB pourrait monter au pouvoir — Liège, Molenbeek, Charleroi — c'est le PS qui a la main... mais les concessions devront venir des deux côtés. "Le PTB, jusqu’ici, a répondu positivement, donc j’espère que ça va aboutir (...) Il va devoir tenir compte des réalités, des lignes budgétaires qui doivent être tenues."