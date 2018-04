Theo Francken se réjouit du retrait de droit de séjour de 112 criminels en 1 an

Il y a exactement un an, la réforme de la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est entrée en vigueur. Cette loi permet notamment d'expulser des ressortissants étrangers nés en Belgique ou y vivant depuis la prime enfance, avant l'âge de 12 ans, s'ils ont commis des faits criminels particulièrement graves. Et Theo Francken, le secrétaire d'État fédérale à l'Asile et à la Migration (N-VA), se réjouit des résultats engrangés depuis.

Voici son commentaire sur Twitter: "Aujourd'hui, nous fêtons la première année depuis l'entrée en vigueur du durcissement la loi sur les étrangers, que la gauche qualifie de "La loi sur la déportation de Francken". Résultat: 112 retraits du droit de séjour de grands criminels et de terroristes. La loi fonctionne et tient la route au niveau juridique!"