Theo Francken réitère son appel à ouvrir le dialogue avec le PS - 03/07/2019 Dans l'émission "Terzake" de la VRT, Theo Francken, ancien secrétaire d'Etat et haut responsable de la N-VA, réitère son appel au PS de venir s'entretenir avec la N-VA en tant que plus grand parti francophone au sujet d'un nouveau gouvernement fédéral. "Ce que j'attends du PS est qu'une conversation ait lieu" a-t-il déclaré, sur les antennes de la chaîne flamande. "Comment pouvez vous résoudre des problèmes ou soulever des problèmes si vous n'en parlez pas?" s'interroge Theo Francken. Si deux hommes comme Elio Di Rupo et Bart De Wever s'assoient ensemble, il y aura discussion. Notre porte est ouverte" a-t-il ajouté.