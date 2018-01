Theo Francken reçoit un "ordre de quitter le gouvernement" d'un militant

Au centre de la polémique autour des Soudanais expulsés par la Belgique et possiblement torturés, Theo Francken a reçu ce jeudi un "ordre de quitter le gouvernement" des mains d'un militant.

Le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration venait à peine de terminer son discours lors d'un drink de Fedasil lorsque Mathieu Bietlot (Bruxelles Laïque) s'est approché de Theo Franken et lui a tendu un document, un "ordre de quitter le gouvernement".

Trop is te veel

Comme on peut le constater sur la vidéo (à partir de 2min22), Theo Francken a pris le document et est parti avec. "Il a réagi de manière très laconique en disant 'oui je suis au courant'. Il a pris le papier et il est parti", relate Mathieu Bietlot.

Interviewé par la RTBF, le militant a expliqué son geste en disant que "'trop is te veel', Theo Francken a accumulé les fautes graves et nous, en tant que citoyens, on a décidé [au nom de plusieurs associations] de lui adresser un ordre de quitter le gouvernement sur le modèle des ordres de quitter le territoire que son gouvernement délivre à tire-larigot." "Theo Francken incarne de non-Asile et de non-Migration", justifie Mathieu Bietlot.

A la sortie de l'événement, Theo Francken, a de son côté affirmé qu'il n'était "pas contre la migration (...) ce n'est pas le projet du gouvernement."

En parallèle, la Chambre a voté ce jeudi une motion pure et simple à la suite des interpellations de l'opposition à Theo Francken suite au dossier soudanais. Charles Michel a néanmoins convoqué le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration vendredi pour un entretien à propos de sa communication.

