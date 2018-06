Theo Francken réagit avec optimisme malgré un sondage où la N-VA est en baisse

Selon un sondage Ipsos réalisé à la demande de RTL-TVi, du Soir, de VTM et Het Laatste Nieuws, la N-VA domine toujours le paysage politique au nord du pays. Le parti nationaliste flamand enregistre une baisse de près de 6% en passant de 26,5% des intentions de vote, contre un score de 32,4% lors des élections de 2014.

Interrogé par la RTBF, Theo Francken est optimiste : "Je suis encore le plus populaire en Flandre et j'ai la quatrième place en Wallonie, c'est la plus haute place que je n'ai jamais eue."

En tournée électorale à Vilvorde, le secrétaire d'État défend la politique menée: "Je peux seulement dire que la politique que l'on mène est correcte, stricte et humaine. Elle est très humaine pour les plus vulnérables, mais très stricte pour ceux qui abusent de notre hospitalité."