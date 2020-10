Théo Francken (N-VA) : "Je ne suis pas d'accord avec ce gouvernement qui a une minorité côté flamand"

L'ancien secrétaire d'État à l'Asile et la Migration se retrouve dans les bancs de l'opposition pour la législature à venir. Le parti nationaliste flamand l'assure, même s'il conteste le gouvernement, l'opposition sera correcte. "C'est important pour la politique, on doit montrer l'exemple pour la société", déclare-t-il tandis qu'il publiait le 1er octobre sur Twitter qu'il ne "commencerait jamais à crier sur les ministres comme l'a fait Laurette Onkelinx".

"Pas d'accord" avec le gouvernement

Sur Twitter tandis que le gouvernement De Croo s'apprêtait à prêter serment auprès du roi, l'élu N-VA a publié une photo de lui et d'autres membres de son parti munis d'un drapeau flamand. "Je ne suis pas d'accord avec ce gouvernement qui a une minorité côté flamand, invective-t-il. Nous sommes la région la plus grande, économiquement la plus forte et je trouve que c'est normal que la Flandre ai une majorité. On, ne peut pas faire un plaidoyer pour la confiance, pour une unité sans avoir une majorité côté néerlandophone qui est la majeure partie de la Belgique."

Il estime que la partie nord du pays est délaissée par la composition de ce gouvernement. "Il y a beaucoup de gens côté flamand qui sont déçus et le drapeau flamand est un symbole", ajoute-t-il.