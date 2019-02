Theo Francken n'est finalement pas venu à Verviers ce mardi soir

Entre cent et deux cents personnes se sont rassemblées mardi en fin d’après-midi devant l’hôtel Verviers pour protester contre la venue de l’ancien secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Theo Francken. Ce dernier était attendu dans la cité verviétoise pour présenter son livre « Continent sans frontière ».

Mobilisées en nombre et munie d'équipements anti-émeutes, les forces de l'ordre sont intervenues à quelques reprises pour éviter que la situation ne dégénère. Du mobilier de la terrasse de l'hôtel a été lancé à l'arrivée de sympathisants de l'ex-secrétaire d'État à l'Asile et la Migration et les forces de l'ordre ont notamment fait usage de gaz lacrymogène pour éviter les échauffourées.

En début de soirée, Theo Francken a finalement annoncé qu’il ne venait pas sur place via Twitter. "La police ne peut pas garantir ma sécurité", a-t-il indiqué, mettant en cause des actes de vandalisme commis par des militants "d'extrême-gauche" ainsi que la présence de la bourgmestre Muriel Targnion (PS) parmi les manifestants. "Hallucinante pensée unique. Démocratie?", a ajouté Theo Francken.