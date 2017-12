Theo Francken: "Je n'ai certainement pas l'intention de démissionner"

Le secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, Theo Francken (N-VA), n'a pas l'intention de démissionner. C'est ce qu'il a indiqué à nos confrères néerlandophones de VTM. Theo Francken est sous le feu des critiques depuis un certain temps pour sa gestion du dossier des migrants soudanais expulsés et des témoignages de possibles tortures par le régime de Khartoum. Il est aussi pointé du doigt pour des déclarations incorrectes.

"Je ne démissionnerai certainement pas, je n'en ai vraiment pas l'intention", réagit Francken. "J'essaie de faire mon travail, la migration n'est pas un portefeuille facile (à gérer, ndlr), comme dans tous les États européens", ajoute-t-il.

L'ambiance n’est pas terrible (avec le CD&V)

Son partenaire de coalition et président du CD&V, Wouter Beke, s'est déclaré vendredi dernier, en faveur d'une démission du secrétaire d'État.

Theo Francken a réagi: il ne trouve "pas chouette" que Wouter Beke ait fait de telles déclarations. "L'ambiance n'est pas très bonne, je peux le dire, mais c'est la Saint-Sylvestre, j'espère qu'en 2018 cela ira mieux."

Le secrétaire d'État maintient qu'il peut encore certainement coopérer avec le CD&V. "Tant à Lubbeek qu'à Bruxelles, je suis dans une majorité avec le CD&V et ça se passe bien, alors pourquoi pas."

Le nationaliste flamand se sent également soutenu pour sa "politique de migration humaine mais ferme". "Il y a eu beaucoup de réactions de soutien de la population ces derniers jours, c'est très beau à voir."