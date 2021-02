Theo Francken, Assita Kanko, Valerie Van Peel… qui sont les six candidats à la vice-présidence de la N-VA ?

Ce samedi, le conseil du parti de la N-VA se réunira en ligne pour désigner les deux futurs vice-présidents du parti nationaliste. Cette élection, qui se passe d’habitude à l’abri des médias, pourrait déterminer dans quelle direction la N-VA se profilera les prochaines années. Qui sont les six candidats ?

Après sa première défaite électorale depuis longtemps, le parti nationaliste cherche une nouvelle course. Tiraillé entre les appels à sa droite du Vlaams Belang et les ambitions centristes de rester LE parti du peuple flamand, Bart De Wever, seul candidat en lice, a rempilé pour sixième fois d’affilée son mandat à la présidence de la N-VA en novembre 2020.

Alors que personne n’ose affronter directement le leader à la tête du parti, six candidats se sont présentés à la vice-présidence. Cette élection pourrait s’avérer un tremplin pour ceux ou celles qui veulent bientôt tenter leur chance dans la plus haute fonction du parti. Les élus seront dans le cockpit noir et jaune et pourront regarder par-dessus l’épaule de De Wever pour voir quelle est la voie à suivre pour les années à venir.