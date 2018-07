Theo Francken a eu une "bonne discussion" avec Jan Peumans

Le secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Theo Francken (N-VA) a affirmé mercredi avoir eu "une bonne discussion" avec son collègue de parti Jan Peumans, qui préside le parlement flamand, à la suite des critiques que ce dernier lui avait adressées.

Dans une interview au Belang van Limburg vendredi dernier, Jan Peumans jugeait que le secrétaire d'État n'était pas la personne appropriée pour diriger la N-VA. "Je vois que les anciens de la Volksunie (dont l'implosion a donné naissance à la N-VA, NDLR) s'irritent de plus en plus des mots utilisés", commentait-il, ajoutant ne pas se retrouver dans le ton que le parti adopte sur l'asile et la migration.

Le président de la N-VA, Bart De Wever, a déploré lundi que le président de l'assemblée flamande ait exprimé ses critiques dans les médias et non en interne. Les deux hommes se sont d'ailleurs rencontrés pour évoquer le sujet.

Theo Francken a désormais lui aussi eu une discussion avec Jan Peumans, a-t-il indiqué sur son compte Twitter. "Je prends toujours à cœur les conseils du premier citoyen de Flandre. J'attends son discours du 11 juillet (date de la fête de la Communauté flamande, ndlr). Ensemble, nous travaillons sur notre projet", a-t-il ajouté, en joignant à son message un selfie en compagnie de Jan Peumans.