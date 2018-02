"Theo Airlines": le carnaval d'Alost sous le signe de la parodie politique

Ce dimanche sonne le début de fêtes de carnaval partout en Belgique. En Flandre, le lieu incontournable est le carnaval Alost. Dans cette ville de Flandre Orientale, l'idée est de faire écho à l'actualité via des caricatures en 3D.

Cette année, le carnaval a une tonalité très politique. Quand bien même la ville est dirigée par un bourgmestre N-VA (Christophe D'Haese), les membres du parti nationaliste flamand sont tout de même victimes de moqueries.

Rencontre entre Kim Jong-Un et le prince Laurent

On note par exemple la présence d'un petit char en forme d'avion et aux couleurs de "Theo Airlines", une nouvelle compagnie aérienne en référence aux rapatriements réalisés sous l'impulsion du secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Theo Francken. Celui-ci est d'ailleurs rebaptisé "Theo varken" [porc en néerlandais ndlr.]