Tests antigéniques rapides contre le Coronavirus : les pharmaciens se disent prêts... mais attendent la décision du fédéral

Se faire tester à la pharmacie près de chez soi sera peut-être bientôt possible. En tout cas, les pharmaciens se disent prêts à réaliser dans leur officine des tests antigéniques. Il s’agit de tests qui donnent un résultat rapide, en moins d’une demi-heure.

Nicolas Yin est médecin microbiologiste et il fait partie d’une équipe de médecins généralistes qui testent cette méthode depuis plusieurs semaines. "L’écouvillon qu’on utilise pour faire le prélèvement dans le nez du patient, on le met dans un petit liquide, on met quelques gouttes de ce liquide sur le puits de dépôt du test. On attend un peu. Et après, il y a soit deux barres qui apparaissent, c’est un test positif, soit une barre pour un test négatif", explique-t-il.

►►► À lire aussi : Les tests antigéniques comme solution pour détecter les personnes contagieuses ?

Avantage de cette proposition : tester les asymptomatiques qui ne peuvent plus l’être puisque les centres de testing sont débordés et donc réservés prioritairement aux personnes qui développent des symptômes.

Alain Chaspierre, porte-parole de l’Association Pharmaceutique Belge, défend cette proposition. "On cible des patients peu ou pas symptomatiques. Or on sait que ces personnes représentent une bonne partie des gens qui sont infectés. Ils ne le savent pas mais ils contaminent les autres. Donc ça pourrait être intéressant de pouvoir leur permettre d’avoir une meilleure accessibilité et d’avoir un test beaucoup plus rapide. Pour cela, la Commission européenne et l’Académie Royale de Médecine belge viennent de recommander l’utilisation de tests antigéniques rapides. C’est ce qu’on pourrait utiliser en pharmacie. Ces tests sont beaucoup moins chers, ils sont un peu moins fiables. Mais l’intérêt, c’est de pouvoir tester beaucoup plus de monde."