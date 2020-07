Testing : Bruxelles tente d'augmenter la capacité des centres de tests saturés

La Région bruxelloise va tenter ce mardi d’organiser une augmentation de la capacité de testing dans la capitale, après avoir observé ces derniers jours une saturation dans certains centres qui pratiquent les dépistages du coronavirus.

Avec la réouverture des frontières et les vacances, il semble en effet y avoir une augmentation des demandes de la part de citoyens qui ont besoin de montrer patte blanche à l’arrivée dans certains pays étrangers pour y éviter une mise en quarantaine, communique ce lundi le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron. Actuellement, il y a quatre centres de tests opérationnels dans des hôpitaux, alors que "13 l’étaient il y a quelques semaines encore et ont été fermés faute de public", communique le cabinet du ministre.

2000 tests par jour à Bruxelles au maximum

Il y a aussi tous les centres et labos privés et communautaires qui effectuent des dépistages, au nombre de 13. La capacité totale, par jour, tourne autour de 2000 tests, ajoute le cabinet. Jusqu’à aujourd’hui, cette capacité était suffisante pour tester toutes les personnes présentant des symptômes, celles revenant de zones à risque, ainsi que les habitants contactés par les agents du "contact tracing" et présentant un risque d’avoir été contaminé.

Mais il devient nécessaire de revoir les disponibilités des centres à la hausse, constate la Région. La demande est là, mais d’autre part certains centres privés de prélèvement ont réduit leurs horaires d’ouverture ou n’opèrent que sur réservation.

Les services régionaux de la Cocom ont donc "pris contact avec les centres de prélèvements privés pour que ceux-ci améliorent leurs horaires et se rendent plus accessibles encore en public", communique ce lundi soir le ministre. Pour ce qui est des hôpitaux, il y aura mardi matin une réunion entre le cabinet Maron, la Cocom, les représentants des fédérations hospitalières et les fédérations de médecins généralistes, pour opérationnaliser une augmentation de la capacité de testing. Le principe semble acquis, il reste à organiser cette hausse. Selon le ministre Alain Maron, l’hôpital Saint-Luc a déjà décidé de rouvrir un centre de dépistage.