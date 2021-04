Terrasses, couvre-feu, événements culturels, voici toutes les décisions du Comité de concertation de ce 23 avril

Le couvre-feu sera également levé à partir du 8 mai et remplacé par une interdiction de rassemblement de plus de 3 personnes, entre minuit et 5h.

Dans le secteur de l’Horeca, les restaurants et cafés vont bien pouvoir rouvrir le samedi 8 mai et accueillir les clients en terrasse de 8h jusqu’à 22 heures. Ce seront des terrasses assises. Quatre personnes par table seront autorisées, sauf pour les familles nombreuses. Une terrasse ne pourra accueillir qu’un maximum de 50 personnes.

Peu avant 17h, de premières décisions sont tombées. Dès 18h15, la conférence de presse est venue les officialiser. Le Premier ministre Alexander De Croo s’est tout d’abord montré enthousiaste face à la progression de la campagne de vaccination. " Nous avons atteint – et de loin dépassé – le pourcentage des 70% des personnes de plus de 75 ans vaccinées [avec une première dose]", a-t-il commencé par annoncer.

Également au programme : la réouverture progressive du secteur événementiel et de la culture. Un premier assouplissement dans le cadre du plan " plein air " a été annoncé.

Dès le 8 mai, 50 personnes pourront assister à des évènements à l’extérieur. En parallèle, des événements tests seront organisés à l’intérieur.

A lire aussi: Comité de concertation: la culture devra encore attendre

En juin, les événements à l’intérieur et à l’extérieur avec 200 personnes devraient être autorisés. Le port du masque sera obligatoire et les participants devront rester assis et respecter la distanciation. Cet assouplissement est conditionné à deux critères : l’avancement de la campagne de vaccination (avec 80% des personnes souffrant de comorbidités vaccinées) et le taux d’occupation des soins intensifs (maximum 500 patients covid).

Camps de jeunes et activités sportives

A partir du 8 mai, les activités organisées dans des clubs sportifs ou associations seront autorisées à l’extérieur avec un maximum de 25 participants. Et ce, pour tous les âges, sans public et sans nuitée. Les enfants jusqu’à 12 ans inclus peuvent se retrouver à l’intérieur avec 10 participants maximum.

À partir du 25 juin, les activités organisées à l’intérieur et à l’extérieur seront autorisées avec un maximum de 50 participants. Les camps de jeunes – avec nuitées – seront autorisés à partir de cette même date.

Les foires et brocantes et marchés aux puces non professionnels, seront également autorisés à partir de juin.