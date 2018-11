Tensions N-VA/MR: "Nous avons été particulièrement heurtés", dit Richard Miller (MR)

La tension est à son comble entre Charles Michel et la N-VA autour du pacte sur les migrations de l'ONU. La N-VA n'en veut pas, mais Charles Michel maintient que la Belgique signera l'accord en décembre à Marrakech. Le Premier ministre est attendu à la Chambre ce jeudi pour défendre sa position. Il promet que le texte sera signé quoi qu'en pense la N-VA. Le MR est en bloc avec Charles Michel. Dans ce contexte, le centre Jean Gol, centre d'études du MR, est d'ailleurs chargé de prouver à travers une note qui est à la barre au gouvernement.

"Compte tenu la volonté de l'opposition francophone de donner le sentiment que le MR est à la traîne de la N-VA et étant donné l'un ou l'autre incident qui ont ponctué la législature, il fallait rétablir la vérité," affirme Richard Miller, président du centre Jean Gol. "Le sens de cette note est de montrer que sur de nombreux dossiers, le MR a marqué la politique gouvernementale et notamment dans le sens des intérêts des francophones", ajoute-t-il.

Par exemple, met-il en avant, au sujet de la réforme de l'Etat, "dès le départ l'accord prévoyait que la N-VA mette de côté ses différents projets institutionnels et ça a été fait parce que le MR souhaitait que le socio-économique soit en première ligne." Autre exemple: "Dans le domaine de la fiscalité, au départ la N-VA voulait un tax shift de 1-1,5 milliard, nous avons réalisé 8 milliards de tax shift." Ou encore autour des visites domiciliaires, explique-t-il, "le débat avait fait débat au sein du MR et finalement le dossier a été mis sur le côté."

Richard Miller conclut donc: "Donner le sentiment que le MR a fait preuve de suivisme par rapport à la N-VA est tout à fait inexact."

Nous tenons vraiment à ce que le texte soit adopté

La réaction de la N-VA au sujet du pacte sur les migrations a été très mal accueillie au MR. "Nous avons été particulièrement heurtés parce que ce texte fait l'objet d'un examen depuis deux ans à l'ONU, avec une procédure interne à la Belgique à laquelle les différents étages de la Belgique ont été associés, y compris le gouvernement flamand", développe Richard Miller. "Il y a eu un accord et le Premier ministre l'a déclaré à la tribune de l'ONU. Puis soudain, le secrétaire d'Etat à la migration dit 'non on ne suit pas'."

Pour cette raison, ajoute le président du centre Jean Gol, "nous tenons vraiment à ce que le texte en question soit adopté. Nous ne bougeons pas sur ce point là. D'autant que le pacte global en lui-même est très important pour qu'il y ait une coopération internationale. Il est là pour organiser la coopération entre les pays d'accueil, les pays d'émigration et les pays de transit. Quel pays aujourd'hui n'est pas concerné par ça? Personne ne peut prétendre qu'un pays seul peut résoudre les problèmes de l'immigration".