Tensions dans les relations entre les jeunes et la police : le Forum des Jeunes publie un rapport interpellant

"Il ne fait guère de doute qu’il existe un contentieux entre les jeunes et la police". C’est avec ce constat que le Forum des Jeunes introduit sa vaste enquête menée entre mars et mai 2020 auprès de 1.408 personnes âgées entre 16 et 30 ans, en Fédération Wallonie-Bruxelles.

"La situation sanitaire actuelle a rendu les relations entre les jeunes et la police encore plus compliquées", note le Forum. "Entre amalgames nauséabonds et provocations inutiles, cet été, période pendant laquelle, traditionnellement, les jeunes sont volontiers à l’extérieur, n’a pas contribué à apaiser les relations". L'organisation appelle à "une réflexion concertée entre les acteurs politiques, les policiers, les acteurs sociaux de terrain et bien sûr, les jeunes". Une réflexion "indispensable" pour le Forum des Jeunes qui s'appuie sur les réflexions des personnes interrogées, venues de divers horizons, pour proposer des solutions concrètes à ces tensions.

"Les contrôles policiers ciblent systématiquement les jeunes"

Tout d’abord, 31% des répondants ont indiqué avoir déjà été contrôlés. Sept jeunes interrogés sur 10 dénoncent "les contrôles policiers qui ciblent systématiquement les jeunes". "Certains parlent de discrimination et beaucoup regrettent un état de fait qui ne peut que nuire à la sérénité des relations", ajoute le Forum.

Le sentiment de crainte devant une patrouille avant celui du respect

L'organisation a aussi interrogé ces jeunes sur ce qu'ils ressentaient en voyant une patrouille en rue. La première réponse est la sécurité. Viennent ensuite la crainte puis le respect; la colère se trouvant plus loin. "Cet ordre est très révélateur. (...) Le respect vient en troisième position: même si c'est de peu, il est donc cité après la crainte, ce qui suffit à indiquer qu'une réflexion d'ensemble sur la relation entre jeunes et police est indispensable", exprime l'organisation. D'autant que les sentiments négatifs augmentent fortement avec l'âge. La crainte est en effet citée par 24% des répondants de 16 à 18 ans, mais 46% des 24-30 ans.

Au sujet des violences, les répondants sont d'avis que les coupables de dérapages doivent être clairement et fortement sanctionnés. "Tant que les jeunes auront l'impression qu'une certaine impunité règne pour les policiers déviants, les discours positifs auront du mal à porter vraiment leurs fruits".

Par ailleurs, les participants estiment que pour qu'un Etat reste démocratique, la police doit faire l'objet d'un contrôle par les citoyens et notamment par des acteurs de la société civile. "Beaucoup estiment que la police ne peut se contrôler elle-même".



Peu informés de leurs droits et devoirs

Seuls 18% des jeunes interrogés s'estiment bien informés de leurs droits et devoirs et souhaitent pour la plupart l'être davantage. Pour ces jeunes, cela devrait être le rôle de l'école et de la police elle-même. Le Forum pointe le rôle important du cours de philosophie et citoyenneté pour combler ce manque de connaissances. "Quant à faire venir la police dans les écoles, l’idée est souvent énoncée, mais à condition que ces visites sont soigneusement préparées avec les jeunes", précise-t-il.

70% des jeunes ne connaissent pas la loi SAC

La loi SAC, c’est la loi sur les sanctions administratives communales. Elle permet d'infliger une amende administrative aux plus de 14 ans qui commettent des incivilités. Une sanction pour avoir secoué des tapis à sa fenêtre à Namur, une amende pour avoir vomi dans la rue ou encore pour avoir sonné aux portes. Voici des exemples de situations sanctionnées par les communes. Des situations passibles d'amendes allant jusqu'à 350€ pour les adultes et 175€ pour les mineurs. Le Conseil de la jeunesse a déjà mentionné à de nombreuses reprises que cette loi était peu connue des jeunes. Les chiffres de l’enquête le confirment à nouveau : 70% des sondés ignorent ce qu’est la loi SAC. Et près de 50% dénoncent un système d’amendes dont la portée et l’intérêt sont nuls. "Plus inquiétant encore", souligne le Forum, "des jeunes ont témoigné du fait que, dans certaines familles précarisées, ils étaient interdits de sortie; leurs parents craignant de recevoir une SAC qu’ils auraient été incapables de payer". Pour l’organisation : "une remise en question de la loi s’impose".

Propositions des jeunes pour améliorer ces relations

Pour améliorer les relations avec la police, les jeunes interrogés ont pu émettre des propositions. "On trouve d’abord un appel massif à davantage de respect mutuel", souligne l’enquête. Un appel qui va de pair avec la volonté d’une communication plus empathique de la part des policiers. "Parler avant les menottes", a mentionné l’un des répondants. Une autre condition pour améliorer le respect et la relation consiste à porter remède aux violences policières (physiques ou psychologiques). "Tant que les jeunes auront l’impression qu’une certaine impunité règne pour les policiers déviants, les discours positifs auront du mal à porter vraiment leurs fruits", indique l’organisation. Les répondants ont également exprimé leur souhait d’accentuer les rencontres avec les policiers. "Certaines initiatives concrètes sont même proposées, comme des jeux de rôle entre jeunes et élèves policiers dans les académies de police", peut-on lire dans cette enquête.

Enfin, sur base de cette consultation et de travaux, le Forum des Jeunes a également développé un plaidoyer, demandant entre autres une révision de la formation des policiers "orientée vers une meilleure gestion des aspects relationnels et humains" et le retrait des mineurs du champ d'application de la loi sur les Sanctions administratives communales (SAC).