Tensions à la côte : réunion d’urgence à la Chambre

La Commission de l’Intérieur de la Chambre se réunit en urgence ce mardi matin, en pleine période de vacances parlementaires. Une convocation qui fait suite aux événements survenus sur la plage de Blankenberge samedi dernier.

C’est principalement le parti d’extrême droite Vlaams Belang et les nationalistes flamands de la N-VA qui souhaitaient cet échange de vues rapide sur "les émeutes et les bagarres à la côte", pour interpeller conjointement le ministre de l’Intérieur Pieter De Crem (CD&V) sur les actes de violences commis "par des bandes criminelles de jeunes allochtones venus de Bruxelles".

D'autres partis se sont joints au débat, pour connaître les intentions du gouvernement fédéral et la stratégie qui sera adoptée dans la perspective du week-end du 15 août.

"Ce qui s’est passé est évidemment inacceptable" ont réagi les députés PS. Mais il faut "éviter le populisme et prendre de la hauteur", selon Hervé Rigot, alors que pour Eric Thiébaut, "on parle d’un problème localisé dans une commune, et on a l’impression qu’on va prendre des mesures disproportionnées sur l’ensemble de la côte, pénalisant tout le monde".

Caroline Taquin a également dénoncé des "actes de violence graves commis par des délinquants", en précisant qu'à ses yeux "refuser les touristes d’un jour n’est pas une solution".

La députée Meryame Kitir (s.pa) a quant à elle réclamé de la mesure, pour "ne pas stigmatiser l’ensemble de la communauté allochtone" pour les actes commis par quelques "malfrats ".

Même tonalité chez Jan Briers (CD&V), pour qui "il faut montrer aux émeutiers que leur comportement est inacceptable", sans pour autant "faire de la côte un privilège pour certains".

La séance est toujours en cours.