Tension au Parlement flamand : l'opposition menace de boycotter le débat faute d'avoir les chiffres du budget Jambon 1er

A 10 heures, le Parlement flamand doit théoriquement reprendre ses débats à propos de la Déclaration de politique du tout nouveau ministre-président Jan Jambon, lequel a prêté serment mercredi devant le Roi avant de se présenter devant les députés, avec son nouveau gouvernement N-VA-CD & V-Open Vld. Sauf que depuis lors, majorité et opposition ne cessent de se quereller à propos de l’absence totale de chiffres autour des grandes orientations voulues par la nouvelle équipe dirigeante.

Résultat : une large partie de l’opposition menace purement et simplement de quitter l’hémicycle ce matin pour obliger à un report du débat si elle n’obtient pas les chiffres et les tableaux budgétaires. Pour Björn Rzoska, chef de groupe Groen, "Si nous n’obtenons pas les chiffres, je vais proposer que mon groupe quitte l’hémicycle". Ce qui pourrait de facto rendre impossible la tenue de la suite des travaux et le traditionnel vote de confiance. Un agenda que Groen, PVDA et Sp.a pourraient donc bien fortement perturber.

Surtout que le tout nouveau ministre de l’enseignement Ben Weyts (N-VA) a déjà entre-temps re-confirmé qu’il n’y aurait pas de chiffres budgétaires sur la table pour le moment. Et jeudi soir, lors d’un dîner organisé par le site d’opinions Doorbraak.be, Jan Jambon, ne s’était pas montré plus ouvert. Bien au contraire. "Nous avons les tableaux budgétaires. Ils se trouvent dans un dossier dans mon bureau. Mais si l’opposition les demande, j’ai tendance à ne pas les donner. La séance de ce vendredi au parlement, ne doit porter que sur le contenu de l’accord". Des propos qui auraient dû rester relativement secrets sauf qu’un journaliste était dans la salle et a fait état de la déclaration sur Twitter. De quoi renforcer encore la colère de Groen, du sp.a et du PVDA. Lors de la séance de mercredi, déjà très tendue, Jan Jambon avait fait savoir qu’il transmettrait "les chiffres nécessaires" au Parlement au plus tard pour lundi après-midi, afin qu’un débat sur le sujet puisse avoir lieu mardi en commission. Liesbeth Homans (N-VA), présidente du parlement, a aussi indiqué que les tableaux budgétaires ne pouvaient pas être exigés de la sorte avant le débat de vendredi en plénière qui devrait porter sur "les contours du budget". La déclaration de jeudi soir de M. Jambon a courroucé davantage les partis d’opposition qui ont vivement réagi. "Cela est indigne d’un ministre-président. Indigne de la Flandre", a commenté en retour sur Twitter la présidente de Groen, Meryem Almaci.

Le président du parti PVDA, Jos D’Haese, a aussi déploré le "mépris" du nationaliste. "Pas de budget demain ? Pas de débat. Jan Jambon fait un doigt d’honneur à l’ensemble du parlement et de la société. Ce n’est pas digne d’un état constitutionnel démocratique ", a-t-il décrié.

Pour le sp.a, Conner Rousseau, chef de groupe, est sur le même ton : "Si Liesbeth Homans, présidente du Parlement, prend ce Parlement au sérieux, elle doit ou exiger elle-même les chiffres ou reporter le débat. Sinon la Flandre serait devenue officiellement une dictature. C’est dégoûtant. C’est le Parlement qui doit contrôler le ministre-président, pas le contraire".

De son côté, le Vlaams Belang se tâte encore pour savoir s’il va suivre ou non le mouvement des autres partis de l’opposition. Même si le député Filip Brusselmans a déjà confirmé qu’il voyait "peu de raisons de rester assis" si aucun chiffre n’était disponible.

Suite des événements à partir de 10 heures donc.