Tension au MR : qui sont les "sages" qui composent le nouveau collège autour de George-Louis Bouchez ?

Plus

Pour tenter de mettre un terme à la crise née au MR suite à la façon dont George-Louis Bouchez a conduit la présidence du parti, l’intergroupe parlementaire a décidé dans la nuit de lundi à mardi de créer un nouvel organe composé de onze "sages". Qui sont-ils ?

Georges-Louis Bouchez Georges-Louis Bouchez - © ERIC LALMAND - BELGA Président du parti. Né en 1986, il a une formation de juriste. Il est conseiller communal à Mons depuis 2012, commune dont il a été échevin de 2012 à 2016. Georges-Louis Bouchez est président du MR depuis 2019.

Daniel Bacquelaine Daniel Bacquelaine - © NICOLAS MAETERLINCK - BELGA Administrateur-délégué du Centre Jean Gol, le centre d’études du MR. Né en 1952, il est médecin de formation. Il est devenu bourgmestre de la commune de Chaudfontaine en 1983. Il est député fédéral depuis 1994 et a été ministre des Pensions de 2014 à 2020. Il préside aussi la fédération liégeoise du MR. Il a été député wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles de 2014 à 2016 et il est sénateur depuis 2016.

Kattrin Jadin Kattrin Jadin - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA Vice-présidente du MR et présidente du PFF (le parti libéral germanophone). Née en 1980, elle est diplômée en sciences politiques. Conseillère communale à Eupen depuis 2006 et échevine depuis 2012. Kattrin Jadin est députée fédérale depuis 2007.

Marie-Christine Marghem Marie-Christine Marghem - © NICOLAS MAETERLINCK - BELGA Vice-présidente du MR et présidente du MCC (Mouvement des citoyens pour le changement, une composante du MR). Née en 1963, elle est diplômée en droit et avocate. Elle est conseillère communale à Tournai, ville dont elle a été échevine de 2000 à 2006. Elle est députée fédérale depuis 2003. De 2014 à 2020, elle a été ministre fédérale de l’Energie et de l’Environnement.

Jean-Luc Crucke Jean-Luc Crucke - © BRUNO FAHY - BELGA Vice-président du MR. Né en 1962, il est diplômé en droit et avocat. Il est conseiller communal de Frasnes-lez-Anvaing depuis 1988, commune dont il a été bourgmestre de 1997 à 2018. Il a été député wallon à partir de 2004, et est ministre wallon du Budget et des Finances depuis 2019.

Pierre-Yves Jeholet Pierre-Yves Jeholet - © HATIM KAGHAT - BELGA Ministre-président de la Communauté française. Né en 1968, il est diplômé en communication. Il est conseiller communal de Herve depuis 2001, commune dont il deviendra bourgmestre en 2013. En 2003-2004, puis de 2007 à 2009, il siège comme député à la Chambre. Il est député wallon depuis 2009 et chef de groupe MR au Parlement wallon de 2014 à 2017. De 2017 à 2019, il est ministre wallon de l’Economie et de l’Emploi. Depuis 2019, il est ministre-président de la Communauté française.

Willy Borsus Willy Borsus - © BRUNO FAHY - BELGA Ministre wallon de l’Economie et vice-président du gouvernement wallon. Né en 1962, il est diplômé en droit. Conseiller communal à Somme-Leuze depuis 1988, il devient bourgmestre de cette commune en 1995. Il sera ensuite conseiller provincial pour la Province de Namur. A partir de 2004, il siège comme député wallon et de la Communauté française. De 2009 à 2014 il est chef du groupe MR au Parlement wallon. De 2014 à 2017, il est ministre fédéral des Classes moyennes et de l’Agriculture. De 2017 à 2019, il est ministre-président du gouvernement wallon. Et, depuis 2019, il est ministre wallon de l’Economie et vice-président du gouvernement wallon.

Sophie Wilmès Sophie Wilmès - © HATIM KAGHAT - BELGA Vice-Première ministre et ministre des Affaires Etrangères. Née en 1975, elle est diplômée en communications appliquées. Conseillère communale à Uccle puis échevine à Rhode-Saint-Genèse entre 200 et 2015. Elle siège comme députée à la Chambre depuis 2014. Elle devient ensuite ministre fédérale du Budget de 2015 à 2019. De 2019 à 2020, elle occupe la fonction de Première ministre, et devient ensuite ministre des Affaires étrangères le 1er octobre 2020. Lorsqu’elle ne siégera pas dans le nouvel organe décisionnel, le député fédéral Benoît Piedboeuf sera son suppléant.

Vincent De Wolf Vincent De Wolf - © JASPER JACOBS - BELGA Chef de groupe MR au Parlement bruxellois et président de l’intergroupe parlementaire (qui rassemble les élus MR des parlements fédéral, régional wallon, bruxellois, communautaire et européen). Né en 1958, il est diplômé en droit et avocat. Il est conseiller communal à Etterbeek depuis 1989, commune dont il est bourgmestre depuis 1992.

Alexia Bertrand Alexia Bertrand - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA Députée bruxelloise et du parlement de la Communauté française. Elle préside le groupe MR au Parlement bruxellois. Née en 1979, elle est diplômée en droit. Elle est conseillère communale à Woluwe-Saint-Pierre. Depuis 2019, elle siège au Parlement bruxellois et au parlement de la Communauté française.

Benoît Piedboeuf Benoît Piedboeuf - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA Député fédéral et chef de groupe MR à la Chambre. Né en 1959, il est bourgmestre de la commune de Tintigny depuis 1999, et président de la Fédération MR de la province de Luxembourg depuis 2013. Il est député fédéral depuis 2014 et chef de groupe MR à la chambre depuis 2019. Dans le nouveau collège décisionnel, il sera suppléant de Sophie Wilmès, ministre des Affaires Etrangères, lorsqu’elle ne siégera pas.