Température maximale moyenne record pour ce mois de mai

On s'en doutait un peu, le mois de mai a été exceptionnellement sec et très anormalement chaud à Uccle. C'est ce qu'il ressort du bilan climatologique de l'IRM. Avec une température maximale moyenne de 21,7 degrés (contre une norme de 18,1 degrés) sur le mois, un nouveau record est atteint depuis 1901. Les précédents records de 1989 et de 2008 (21,3 degrés) sont largement battus.

La température moyenne à Uccle était également très anormalement élevée avec pas moins de 16,3 degrés (contre une norme de 13,6 degrés), égalant presque le record pour la période depuis 1901 (16,4 degrés en 2008).