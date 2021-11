Télétravail, masque pour les enfants… Qu’y a-t-il sur la table du comité de concertation de ce mercredi ?

Ce mercredi 17 novembre, se tient un nouveau comité de concertation. À nouveau, il s’agit pour les six gouvernements du Royaume de coordonner leurs actions face à une nouvelle recrudescence de l’épidémie de coronavirus. Les hospitalisations augmentent et il s’agit de prendre de nouvelles mesures. La réunion, prévue initialement ce vendredi 19 novembre, a même dû être avancée.

Alors que retrouvera-t-on sur la table de ce comité de concertation, sachant que le volet "vaccination du personnel soignant" est géré par le seul gouvernement fédéral ?

Télétravail obligatoire

Le comité de concertation s’apprête à rendre à nouveau obligatoire le télétravail 3 ou 4 jours par semaine, là où cela est possible. Le kern, le Conseil ministériel restreint fédéral de ce lundi soir, l’a décidé. Il semble y avoir un consensus politique sur cette mesure qui fait partie d’un paquet plus global. Il reste à en affiner la mise en œuvre et convaincre le monde patronal. L’UCM a rappelé son opposition.

Nouvelles précautions

Le comité de concertation se penchera notamment sur les recommandations des experts du GEMS.

Il se pourrait que certains secteurs connaissent une marche arrière, principalement pour le monde de la nuit (discothèques, bars, etc.) qui vient pourtant de rouvrir après 18 mois d’inactivités.

Le port du masque pour les plus jeunes pourrait intervenir mais il y a plus que des réticences dans le monde enseignant.

Il reste aussi à savoir si les activités de fin d’année (marchés de Noël, foires, fêtes patronales, etc.) connaîtront de nouvelles restrictions.

La réunion des six gouvernements a lieu ce mercredi à 14h30 au Palais d’Egmont à Bruxelles.