Telenet étend son programme Internet de base pour les familles vulnérables

Telenet va étendre son projet "Essential Internet", lancé en Flandre il y a un an et qui vise à donner aux familles vulnérables un accès bon marché à l’internet. L’entreprise le complètera par des ordinateurs portables et une formation de base aux compétences numériques.

Certains de ces appareils seront d’ailleurs distribués aux victimes des inondations de juillet dernier. C’est ce qu’a annoncé vendredi l’opérateur télécom. Le gouvernement fédéral investira 500.000 euros dans le projet.

Il y a un an, Telenet avait lancé un projet-pilote à Malines et à Gand en collaboration avec les CPAS (centres publics d’aide sociale) locaux, des associations de lutte contre la pauvreté et des associations engagées dans l’inclusion numérique.

Pour 5 euros par mois, les familles vivant dans la pauvreté pouvaient obtenir une connexion Internet de base. Désormais, une deuxième formule est ajoutée pour 10 euros par mois, pour une utilisation plus intensive de l’internet, comme le streaming.

Nouvelle formule

La solution actuelle à 5 euros par mois avec une vitesse de téléchargement de 5 Mbps et un volume de 20 GB n’est en effet pertinente que pour un groupe limité, analyse, au bout d’un an, l’opérateur télécom. "Elle est idéale pour les personnes seules et les familles qui ne disposent pas de l’Internet aujourd’hui et qui souhaitent l’utiliser de manière limitée, par exemple pour suivre des cours en ligne, faire des devoirs, envoyer des e-mails, rechercher des informations, tenir des dossiers administratifs ou garder le contact avec leurs amis et leur famille via les réseaux sociaux."

"Mais pour les familles ou les étudiants qui regardent beaucoup de vidéos sur YouTube, des séries en streaming ou jouent régulièrement à des jeux vidéo en ligne, l’Internet de base est insuffisant." Le volume de téléchargement de cette formule passera donc à 50 GB.

Offre d’ordinateurs portables

Le projet est également étendu avec une offre d’ordinateurs portables d’occasion de qualité et une formation professionnelle. Telenet collabore avec les ASBL flamandes Entrepreneurs pour une Belgique Solidaire et Link in de Kabel, deux organisations spécialisées dans l’inclusion numérique.

Via les points de collecte existants et de nouveaux autres dans les magasins Telenet, les partenaires veulent collecter 6000 ordinateurs portables à partir d’octobre.

Dès que les ordinateurs portables seront prêts à l’emploi, ils seront distribués aux familles vulnérables en Flandre et à Bruxelles par l’intermédiaire des autorités locales et des associations d’insertion. Plusieurs communes wallonnes récemment touchées par les inondations en recevront également.

Dans les mois à venir, l’opérateur examinera avec quelles organisations elle peut mettre en place des formations dédiées aux compétences numériques de base en Wallonie et à Bruxelles.

Contribution du fédéral

Le coût total de la collecte, du reconditionnement et de la redistribution des ordinateurs portables et des formations aux compétences numériques de base s’élève à un million d’euros. Un montant assumé pour moitié par Telenet et par la ministre fédérale des Télécommunications Petra De Sutter pour l’autre moitié.