TEC: une nouvelle réunion de conciliation programmée lundi après-midi

L'Opérateur du transport wallon (OTW), le nouveau nom du groupe TEC, organisera une nouvelle réunion de conciliation lundi après-midi. Cela fait suite au mouvement de grève qui a perturbé jeudi le trafic des transports publics dans trois grandes villes wallonnes, indique Stéphane Thiery, directeur marketing du TEC.

La direction du groupe déplore le non-respect de la parole du personnel alors même qu'une concertation s'est tenue pas plus tard que mercredi. Jeudi, la circulation des transports en commun a été fortement perturbée à Liège, Charleroi et La Louvière en raison de la manifestation interprofessionnelle contre la réforme des APE (aides à la promotion de l'emploi).

La direction de l'OTW regrette que l'accord signé mercredi et justement destiné à éviter un impact sur les passagers n'ait pas été respecté. Le ministre wallon de la Mobilité Carlo Di Antonio a également dénoncé un "mouvement de grève sauvage" et convoqué en urgence, jeudi après-midi, la direction et le président de l'entreprise de transport. "Le syndicat socialiste prend les Wallons en otage de manière inadmissible: sans aucun respect des procédures et des accords pris mercredi (...) Cela témoigne d'une absence totale de respect pour les citoyens", a-t-il déclaré.

À l'issue de cette réunion, il a été décidé de réunir le bureau de conciliation une nouvelle fois lundi après-midi afin d'éviter de tels mouvements à l'avenir. "Le non-respect de l'accord de mercredi figurera en premier à l'ordre du jour", souligne M. Thiery, qui déplore que les représentants syndicaux ne semblent pas en mesure d'appliquer sur le terrain les compromis noués avec la direction.