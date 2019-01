Taxis Verts: "On demande la cessation d'Uber et des astreintes d'un million d'euros"

Les chauffeurs Uber sont inquiets

Via la plateforme Uber, ils sont plusieurs centaines, voire un bon millier de chauffeurs à travailler dans les rues de Bruxelles. Avec cette interprétation du tribunal de commerce de Bruxelles, ces collaborateurs d'Uber paniquent quelque peu et ne comprennent pas l'acharnement contre la société américaine. "A l'époque Uberpop c'était des chauffeurs non professionnels avec leurs propres voitures, sans assurances, sans licence, sans contrôle technique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous payons tout. Nous estimons être 100% et il ne faut pas prendre ceci à la légère. Car il y a plus de 1000 familles en danger si on prend une décision en ce sens ", confie Fernando Redondo, président de l'association des chauffeurs de limousines.