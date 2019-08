Taxe kilométrique à Bruxelles: "Nous souhaitons parler avec les autres Régions", dit Barbara Trachte (Ecolo)

Barbara Trachte, secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Transition économique et de la Recherche scientifique, était l’invitée de Matin Première ce jeudi matin. Alors que l’idée d’une taxe kilométrique pour entrer en voiture à Bruxelles revient sur la table, l’élue écologiste a répondu aux questions de Thomas Gadisseux.

Comment lutter contre les embouteillages dans la capitale ? C’est la question que se pose le gouvernement bruxellois depuis des années. Un débat épineux qui demande de mettre autour de la table le fédéral et les Régions wallonnes et flamandes. Pour Elke Van den Brandt (Groen), ministre bruxelloise de la mobilité, pas question d’attendre. "Si la Flandre et la Wallonie ne bougent pas et ne participent pas au système, cela aura cet impact. C’est pour ça qu’on préfère avoir un accord avec elles sur un modèle", a-t-elle déclaré ce mercredi. Cette sortie a aussitôt suscité une levée de boucliers.

La Région bruxelloise va-t-elle imposer seule son modèle ? Barbara Trachte reste évasive. "Ce qu’il faut lire à travers les déclarations de Elke Van den Brandt, c’est l’expression d’une volonté. On ne veut pas continuer cet immobilisme à Bruxelles."

"On veut proposer des alternatives aux navetteurs"

"Il y a un problème de congestion automobile à Bruxelles qui existe depuis fort longtemps et pose une série de problèmes en matière sanitaire, en matière de sécurité routière et économique. Les entreprises souffrent des embouteillages", poursuit-elle. Dès lors, "le gouvernement bruxellois entend prendre les choses en main. Dans un premier temps, ça va vouloir dire effectivement se remettre à parler avec les autres Régions et avec le fédéral. On veut proposer aux navetteurs des alternatives".

Parmi ces alternatives : "Augmenter l’offre de transport en commun à Bruxelles, rendre les modes de transport doux plus attractifs, demander au fédéral de travailler à l’offre de mobilité par le train…"

Autre souhait des écologistes à Bruxelles : d’ici 2030, réserver les aides économiques aux entreprises qui s’inscrivent dans la transition écologique et sociale. "Le secteur de l’économie circulaire est porteur de nombreux emplois en Région de Bruxelles-Capitale", argumente Barbara Trachte. Elle poursuit : "A l’horizon 2030 on ne souhaitera plus apporter des soutiens aux entreprises qui créent des biens qui vont être consommés une fois pour être jetés et incinérés."

Pour Barbara Trachte, l’objectif est à présent de miser sur "les petites et moyennes entreprises qui vont utiliser les déchets comme des ressources". Un choix qui pourrait aussi se traduire dans l’attribution des marchés publics. Et ce dans la mesure où "les pouvoirs publics doivent montrer l’exemple".