Taxe Caïman: "Trop facile pour le gouvernement de ne pas faire son travail", selon Ecolo

Les recettes "faméliques" de la taxe Caïman sur les revenus des constructions fiscales à l'étranger démontrent que le gouvernement fédéral n'a pas fait son travail de bonne perception des recettes fiscales, a dénoncé mardi Ecolo.

"Depuis le début, Ecolo a réclamé des mesures anti-abus beaucoup plus efficaces et a mis en doute le montant de recettes annoncé fièrement par le ministre des Finances. Cette préoccupation reste entière aujourd'hui face à des recettes faméliques", indique le député Georges Gilkinet (Ecolo) dans un communiqué.

L'objectif? Décourager les constructions offshore

La taxe Caïman, qui vise l'argent que des Belges ont logé dans des paradis fiscaux comme les îles du même nom, n'a rapporté l'an dernier que 5 millions d'euros, soit un centième à peine des 510 millions que le ministre des Finances Johan van Overtveldt avait inscrits au budget, selon un article paru dans Het Laatste Nieuws.

Le ministre n'y voit pas un mauvais résultat, car l'objectif de la taxe était selon lui de décourager les constructions offshore. Un objectif rencontré à ses yeux, et qui s'accompagne d'une augmentation des recettes fiscales belges, dit-il.

"Johan Van Overtveldt prétend que la faiblesse des recettes est liée à la réintégration de ces montants dans l'économie interne, grâce à un meilleur échange des informations au plan international. Mais il se montre incapable, comme toujours dans ses projections fiscales, d'en apporter la moindre preuve. Et en attendant, ce sont des milliards d'euros détenus par une minorité qui continuent d'échapper aux finances publiques, au détriment du plus grand nombre", critique M. Gilkinet.

Pour Ecolo, il est "trop facile de la part de ce gouvernement fédéral de ne pas faire son travail de bonne perception des recettes fiscales, de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale des plus riches et d'exiger en même temps de l'entièreté de la population des efforts sous la forme de saut d'index, d'économies linéaires dans la sécurité sociale ou de reports d'investissement pourtant nécessaires à l'économie et à la mobilité de demain."