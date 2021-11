Taxation des multinationales : un milliard d’euros en plus chaque année pour la Belgique et c’est un minimum !

Dans une interview accordée au journal L’Echo par Mathias Cormann, le secrétaire général de l’OCDE, l’Organisation de coopération et de développement économique, de passage en Belgique, celui-ci estime que cela devrait rapporter à notre pays au moins un milliard d’euros chaque année.

Ce nouvel accord international s’apparente à une véritable révolution sur le plan fiscal car il va rendre inopérant à terme le "business model" des paradis fiscaux. En enlevant toute raison pour les multinationales de placer leur siège social dans un pays spécifique pour payer moins d’impôts, les paradis fiscaux n’auront plus d’utilité.

Le second pilier de l’accord concerne l’instauration par les Etats concernés d’un taux minimum effectif global de 15% permettant d’en finir avec les pratiques de rabais des taux pour attirer ces entreprises.

Fondé sur le principe de "taxation unitaire", le premier pilier de l’accord fait qu’une multinationale est désormais considérée comme une seule entité et non plus un consortium de filiales et autres sociétés écrans dont l’objectif est d’aboutir à payer le moins d’impôts possible.

Globalement ce sont 275 milliards de dollars qui seront partagés entre les Etats signataires, soit 125 milliards de dollars de redistribution au niveau mondial par an (premier pilier évoqué ci-dessus) et près de 150 milliards de dollars de revenus additionnels provenant de la taxe minimale sur les entreprises (deuxième pilier), des moyens financiers bien utiles pour impulser de nouvelles mesures sociales et environnementales.

Seul bémol à l'accord mais de taille, il ne réduit pas la fracture Nord-Sud entre pays riches et pays pauvres. D'après l'ONG Oxfam, avec un taux d'imposition à 15%, les recettes fiscales supplémentaires dégagées bénéficieront pour les deux tiers aux pays riches du G7 et à l'Union européenne. Les pays les plus pauvres récupèreront moins de 3%.