Tarifs bancaires, allocations familiales, hausse du prix de la bière… Ce qui change à partir du 1er janvier 2020

A partir de ce 1er janvier, Wallons, Flamands et Bruxellois devront s’attendre à plusieurs changements.

Belgique

Augmentation des tarifs dans plusieurs banques belges

Plusieurs banques adapteront leurs tarifs à partir du 1er janvier 2020. Le prix de certains comptes et la location de coffres-forts seront notamment à la hausse, tandis que l’envoi d’extraits papier augmentera dans l’ensemble des établissements bancaires.

Le montant des allocations familiales variera selon les régions

Un nouveau régime d'allocations familiales entrera en vigueur l'année prochaine en Wallonie et à Bruxelles. Chaque région aura ses spécificités: le montant de base est plus élevé en Flandre, en Wallonie, le système sera différents pour les enfants avant ou après le 1er janvier 2020, tandis qu'à Bruxelles, c'est le montant qui différera selon la date de naissance.

Davantage de biocarburants durables dans l’essence et le diesel

La part de biocarburants dans les carburants fossiles (diesel, essence) augmentera, à la suite d’une décision validée par le conseil des ministres début novembre, a confirmé le cabinet de la ministre de l’Energie et de l’Environnement Marie Christine Marghem.

Hausse du prix de la bière

Les bières brassées par AB InBev et Alken-Maes seront plus chères à partir du 1er janvier dans le secteur Horeca et les supermarchés. Les bières non alcoolisées ne sont pas concernées par cette hausse.

La prescription électronique des médicaments devient obligatoire

La prescription électronique de médicaments devient obligatoire pour les patients ambulatoires à compter du 1er janvier 2020. Dorénavant, plus aucun carnet de prescriptions ne sera imprimé, ni distribué par l’Inami.

Augmentation du prix du timbre-poste

Les timbres-poste seront plus chers dés ce 1er janvier.

Obligation pour les hôpitaux généraux et universitaires de se constituer en réseau

À compter du 1er janvier 2020, chaque hôpital général et universitaire belge devrait faire partir d’un réseau clinique, en vertu d’un projet de loi adopté en février dernier visant à rationaliser le paysage hospitalier belge. Comment cela vous impactera-t-il ?

Obtenir un prêt hypothécaire sera plus difficile

A partir de ce 1er janvier, les banques devront être plus prudentes pour l’octroi de prêts hypothécaires. Ce tour de vis intervient alors que la BNB et le Comité européen du risque systémique (ESRB) ont constaté une augmentation de la vulnérabilité du marché hypothécaire belge.

Augmentation du tarif de la consultation chez le médecin

Les honoraires des médecins (consultations, visites, avis et surveillance) augmenteront à partir du 1er janvier 2020. Cette hausse n’aura cependant pas de conséquences pour les patients, qui seront davantage remboursés.

Les paquets de cigarette deviennent neutres

L’objectif de ces paquets neutres est de rendre le tabac moins attrayant pour les jeunes.

Certains abonnés à Proximus doivent s’attendre à une facture plus élevée

Comme l’an dernier, Proximus adaptera certains de ses tarifs à la hausse lors du passage à l’an neuf. Les abonnements Tuttimus et Familus seront notamment concernés par cette hausse.

Interdiction pour les particuliers d’utiliser d’herbicide de synthèse

L’interdiction d’utilisation d’herbicides sélectifs synthétiques pour les particuliers entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Leur vente aux particuliers était déjà interdite depuis le 1er janvier 2019.

"Un coordinateur accessibilité" devrait arriver à la SNCB

Ce coordinateur sera chargé de mettre en œuvre la politique de la SNCB relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Avec cette nouvelle fonction, la SNCB ambitionne de doubler le nombre de gares accessibles aux PMR d’ici 2025, alors qu’actuellement, seules 71 des 554 gares que compte le réseau ferroviaire belge sont équipées pour accueillir des voyageurs à mobilité réduite.

L’absentéisme des députés à la Chambre, sanctionné

Les députés qui seraient trop souvent absents seront sanctionnés financièrement. La présence sera vérifiée au moment des votes.

Bruxelles

Attention : la facture d’eau va augmenter

Vivaqua, le distributeur d’eau en Région bruxelloise, a en effet, décidé d’indexer ses tarifs. Ce n’était plus arrivé depuis 2014. Les Bruxellois devraient voir leur facture augmenter de 2,19% en 2020. C'est la première indexation depuis 2014.

Les véhicules Diesel de norme Euro 3 interdits en Région bruxelloise

Il ne sera plus permis de se déplacer avec un véhicule diesel datant d’avant 2005 dans la LEZ (Low Emission Zone), la zone de basse émission, une zone qui englobe toute la Région bruxelloise. Une période d’adaptation est prévue et les propriétaires des nouveaux véhicules interdits ne recevront pas d’amende avant le 1er avril.

C’est la fin du principe de compensation pour le photovoltaïque à Bruxelles

Le principe de compensation pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques (d’une puissance inférieure à 5kW) est supprimé à partir du 1er janvier. La compensation reste par contre d’application pour la partie énergie (dite également "commodity") de la facture.

Entrée en vigueur d’un nouveau règlement de stationnement aux abords de Forest National les soirs de concert

Une zone "événement" sera d’application dans les rues avoisinantes la salle de concert bruxelloise.

Flandre

Les gobelets jetables, les canettes ou les bouteilles en plastique, dorénavant interdits lors de tous les événements.

Plus aucune boisson ne sera servie dans des récipients jetables ou en plastique, et ce de la fête de l’école aux festivals. Les boissons servies aux visiteurs devront l’être dans des gobelets réutilisables.

Le bonus logement, c’est fini

Qui contracte un nouveau prêt logement en Flandre ne pourra plus bénéficier de ce bonus logement. Attention, cette mesure ne vaut pas pour tout le monde. Qui est concerné et pourquoi on supprime ce bonus ?

Wallonie

Entrée en vigueur de la réforme du bail à ferme

Au 1er janvier prochain donc, le bail à ferme sera écrit et enregistré, garantissant ainsi une date de début et de fin de contrat alors que jusqu’ici, trois quarts des baux sont passés oralement. Un état des lieux sera également réalisé pour de meilleurs rapports locatifs et les échanges de parcelles devront obligatoirement être notifiés. Les principaux points de la réforme :

