Talibans au pouvoir en Afghanistan : trois vols belges Kaboul-Islamabad ont évacué 280 exfiltrés ce lundi

Trois vols d’avions de transport C-130 Hercules belges "presque complets" ont permis d’évacuer lundi quelque 280 personnes d’Afghanistan vers le Pakistan, ont indiqué les trois départements les plus impliqués dans l’opération "Red Kite" (cerf-volant rouge) lancée par le gouvernement fédéral.

"Trois des quatre rotations prévues lundi ont eu lieu", a-t-on indiqué de source diplomatique.

Le quatrième vol – le premier prévu dans la journée – a été annulé en raison d’une "défaillance technique" de l’appareil, a pour sa part précisé un haut responsable militaire.

Les trois autres vols ont transporté respectivement 93, 115 et 110 personnes de Kaboul vers Islamabad, la capitale pakistanaise, alors que la situation reste "volatile" à l’aéroport Hamid Karzaï. Quelque 240 ressortissants belges et ayant-droit se trouvaient à bord, ainsi que des Néerlandais et un Suédois, a-t-on souligné de source diplomatique.