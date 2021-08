Talibans au pouvoir en Afghanistan : les deux avions en provenance d’Islamabad se sont posés à Melsbroek

Ils devront ensuite être contrôlés par la sûreté de l’Etat et par les services de renseignements.

193 personnes que la Belgique a pu évacuer en Afghanistan ont atterri à Melsbroek. Selon notre journaliste sur place, Quentin Warlop, une grande partie des personnes à bord de ce premier avion sont des jeunes et des très jeunes enfants, ainsi que beaucoup de familles.

Quatre vols d’évacuation entre Kaboul et Islamabad opérés par des avions de la Défense belge sont par ailleurs prévus ce lundi.

Environ 400 personnes devraient être ramenées ce lundi de la capitale afghane dans le cadre de l’opération "Red Kite" menée conjointement par la Défense, les Affaires étrangères et les services de l’immigration en vue de ramener des Belges et leurs ayant droits ainsi que des personnes actives dans des ONG de l’Afghanistan, pays passé sous la coupe du régime islamiste des Talibans.

Un avion civil de la compagnie Air Belgium s’est posé lundi à 8h27 sur le tarmac de l’aéroport militaire de Melsbroek en provenance d’Islamabad, capitale du Pakistan. Il transportait des Belges et leurs ayant droits exfiltrés de l’aéroport de Kaboul en Afghanistan. Un avion militaire est arrivé à 10h environ sur le tarmac de l'aéroport militaire.

Un Airbus civil A340 de la compagnie Air Belgium s'est posé lundi vers 8h30 sur le tarmac de l'aéroport militaire de Melsbroek en provenance d'Islamabad, capitale du Pakistan. Il a été suivi vers 10h d'un avion militaire - un Airbus 330 MRTT. Les deux appareils transportaient des Belges et leurs ayant droits exfiltrés de l'aéroport de Kaboul en Afghanistan

Het eerste toestel is zojuist geland op de militaire luchthaven van Melsbroek / Le premier avion vient d'atterrir à Melsbroek

De eerste bussen met gerepatrieerden zijn aangekomen in het militaire kwartier van Peutie / Les premiers bus transportant des rapatriés sont arrivés au quartier militaire de Peutie

Un deuxième avion est arrivé à 10h ce lundi matin. 33 personnes étaient attendues dont un diplomate étranger. Alors qu’à Kaboul la situation est toujours chaotique où des milliers de personnes tentent de fuir la ville, désormais aux mains des talibans, il est impossible de savoir si d’autres avions arriveront en Belgique ce lundi.

Le retrait définitif des troupes américaines d’Afghanistan est supposé s'achever le 31 août prochain. Sous pression et au regard de la situation particulièrement complexe, le président américain Joe Biden a ouvert la voie à une possible prolongation pour permettre les évacuations. Parallèlement, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, dont le pays préside le G7, a annoncé une réunion en urgence des sept plus grandes puissances mondiales. Elle devrait avoir lieu ce mardi.