Talibans au pouvoir en Afghanistan : deux avions ont rapatrié 226 personnes à Melsbroek

Alors qu’à Kaboul la situation est toujours chaotique où des milliers de personnes tentent de fuir la ville, désormais aux mains des talibans, un premier avion de transport belge C-130 Hercules a par ailleurs atterri ce lundi matin à Islamabad en provenance de Kaboul avec à son bord plus de cent personnes évacuées d’Afghanistan, ont annoncé les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Sophie Wilmès et Ludivine Dedonder, ainsi que le secrétaire d'Etat à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi.

Opération Red Kite

Le gouvernement fédéral a lancé lundi dernier l’opération "Red Kite" (cerf-volant rouge) pour exfiltrer des centaines de personnes d’Afghanistan après le retour au pouvoir des Talibans.

Trois avions de transport C-130H ont été déployés à Islamabad, la capitale pakistanaise, qui sert de base arrière au détachement belge d’une centaine de personnes engagées dans l’opération.

Ces avions continuent à effectuer de trois à quatre rotations par jour. Ces vols ont permis d'"exfiltrer" quelque 400 personnes de Kaboul, selon la Défense.

La Défense souligne – tout comme l’avait déjà indiqué vendredi la ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès – que "les circonstances dans lesquelles se déroulent les évacuations sont très difficiles en raison de l’atmosphère tendue qui règne à Kaboul et de l’agitation croissante au sein de la population."

Par ailleurs, un premier vol effectué par les Pays-Bas avait permis l’arrivée samedi à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol de 34 Belges évacués la veille de Kaboul. Ces personnes avaient ensuite été transférées à la caserne de Peutie.

Le retrait définitif des troupes américaines d’Afghanistan est supposé s’achever le 31 août prochain. Sous pression et au regard de la situation particulièrement complexe, le président américain Joe Biden a ouvert la voie à une possible prolongation pour permettre les évacuations. Parallèlement, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, dont le pays préside le G7, a annoncé une réunion en urgence des sept plus grandes puissances mondiales. Elle devrait avoir lieu ce mardi.